Salto impulsa turismo y pymes con agenda activa en abril

Salto se posiciona en Expo Turismo 2026 y promueve pymes con capacitaciones, acciones solidarias y campañas ambientales que fortalecen el desarrollo local.

Salto refuerza su agenda turística, empresarial y social en abril

El departamento de Salto continúa consolidando su estrategia de desarrollo mediante una agenda diversa que combina promoción turística, fortalecimiento empresarial y acciones con impacto social y ambiental.

Uno de los ejes principales será la participación en la Expo Turismo Uruguay 2026, que se desarrollará del 17 al 19 de abril en el LATU. En este evento, considerado uno de los espacios más relevantes del sector a nivel nacional, el destino Salto tendrá presencia a través de su stand institucional, acompañado por empresas locales que integran la oferta turística.

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Durante la feria, se presentará una propuesta integral que incluye servicios de hotelería, turismo termal, actividades recreativas y experiencias guiadas. Esta participación busca posicionar al departamento en el mercado interno y generar nuevas oportunidades de negocios, en una estrategia que articula esfuerzos entre el sector público y privado.

Capacitación y fortalecimiento del comercio local

En paralelo, el Centro Comercial e Industrial de Salto continúa impulsando iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del sector empresarial. En ese marco, el próximo 29 de abril se realizará una charla abierta sobre el modelo de Centro Comercial Abierto, a cargo del especialista Oscar Antonione.

La actividad abordará herramientas y estrategias para dinamizar el comercio local, promoviendo un enfoque colaborativo que permita revitalizar los espacios urbanos y mejorar la experiencia de los consumidores.

Además, desde el Centro Pyme se lanzan nuevas propuestas de formación dirigidas a empresas familiares y pequeñas y medianas empresas. Estas iniciativas incluyen capacitación intensiva, asistencia técnica y subsidios de hasta el 80% del costo, con el objetivo de profesionalizar la gestión y asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos.

Entre los programas destacados se encuentra Escala Pyme, que combina diagnóstico empresarial, capacitación y asesoramiento personalizado en áreas clave como gestión financiera, liderazgo, innovación y comercialización. La propuesta tiene una duración aproximada de tres meses y apunta a fortalecer la toma de decisiones y el crecimiento de las empresas.

Compromiso social y trabajo en comunidad

El sector empresarial también ha tenido una participación activa en iniciativas solidarias. Un ejemplo de ello fue una nueva edición del Asado Solidario de Aldeas, realizada el pasado 29 de marzo, donde se logró superar la meta del año anterior gracias al aporte de empresas y ciudadanos.

Este tipo de acciones reflejan el compromiso del entramado empresarial con la comunidad, fortaleciendo vínculos y generando impacto positivo más allá de lo económico.

Sostenibilidad y cuidado ambiental

En materia ambiental, se encuentra en su etapa final la campaña Reciclá Tecnología 2026, que promueve la correcta disposición de residuos electrónicos. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Medio Ambiente del Centro Comercial, se extenderá hasta el 15 de abril, invitando a empresas y ciudadanos a sumarse activamente.

La campaña no solo busca reducir el impacto ambiental de los residuos tecnológicos, sino también generar conciencia sobre prácticas sostenibles en la comunidad.

Una estrategia integral para el desarrollo

En conjunto, estas acciones evidencian una estrategia integral que apunta a posicionar a Salto como un destino competitivo, fortalecer su tejido empresarial y promover valores de sostenibilidad y compromiso social.

La articulación entre instituciones, empresas y comunidad aparece como un factor clave en este proceso, consolidando una agenda que combina crecimiento económico con desarrollo humano.

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