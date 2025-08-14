Salto impulsa liderazgo juvenil inclusivo junto al INDDHH y la Embajada de EE. UU.

- espacio publicitario -

La Intendencia de Salto y el INDDHH coordinarán un programa para jóvenes de 17 a 29 años, con y sin discapacidad, enfocado en liderazgo y defensa de los derechos humanos.

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, mantuvo una reunión de trabajo con la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández, y con Karen Sass, responsable de la Unidad de Discapacidad del organismo. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones en el marco del proyecto “Formación de jóvenes líderes en Derechos Humanos, con énfasis en los derechos de las personas con discapacidad”.

Este programa, impulsado por la INDDHH con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, está dirigido a jóvenes de entre 17 y 29 años, con y sin discapacidad, y busca promover su participación activa en la defensa y promoción de los derechos humanos, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y su potencial para generar cambios positivos en sus comunidades.

Las inscripciones estarán abiertas durante los meses de agosto y setiembre, mientras que el lanzamiento oficial se realizará en octubre en la ciudad de Montevideo.

“Desde la Dirección de Desarrollo Social reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en coordinación con las instituciones nacionales para impulsar iniciativas que fomenten la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señaló Taruselli.