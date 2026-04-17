Salto habilita barrios privados: Nuevo marco legal para el desarrollo urbano

Salto consolida su ordenamiento territorial con la firmeza del Decreto N.º 7.668/2025. Conozca cómo la habilitación de barrios privados brindará certeza jurídica, impulsará la inversión inmobiliaria y promoverá un crecimiento planificado en el departamento.

Salto consolida su ordenamiento territorial: queda firme la habilitación para barrios privados

Un hito para el desarrollo urbanístico del departamento

El departamento de Salto ha alcanzado un avance significativo en materia de ordenamiento territorial tras la confirmación definitiva del Decreto N.º 7.668/2025. Esta normativa, que establece la revisión parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para Salto y su microrregión, habilita formalmente la creación de barrios privados, brindando un marco jurídico sólido para el crecimiento de la ciudad y sus alrededores.

La resolución adquiere ahora el estatus de Ley Departamental con plena validez. Esto ocurre luego de que el recurso de apelación, interpuesto por un grupo de ciudadanos ante la Cámara de Representantes en virtud del artículo 303 de la Constitución, no prosperara. Al cumplirse los plazos legales sin una resolución expresa por parte del Parlamento, operó la figura jurídica de la denegatoria ficta, lo que deja la normativa firme y sin posibilidad de nuevos cuestionamientos administrativos.

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Consenso político y defensa institucional

Es importante destacar que esta iniciativa ha transitado por diferentes etapas políticas con un apoyo sostenido. Aunque fue aprobada originalmente durante la administración anterior, la normativa fue ratificada en todos sus términos por la actual Junta Departamental, contando con el respaldo unánime de los ediles. Este hecho subraya la voluntad política transversal de impulsar nuevas modalidades de desarrollo urbano en el departamento.

En el marco de este proceso, el pasado 4 de marzo, una delegación del Gobierno de Salto se hizo presente en la capital del país para comparecer ante la Cámara de Diputados. La comitiva, liderada por el secretario general, Walter Texeira Núñez, y el presidente de la Junta Departamental, Enzo Molina, expuso los fundamentos técnicos y legales del decreto, solicitando el rechazo del recurso para proteger la autonomía y el plan de desarrollo local.

Impacto en la inversión y el crecimiento planificado

Dr. Carlos Albisu, Intendente de Salto

Las autoridades departamentales han señalado que este paso permite un desarrollo mucho más planificado y ordenado, evitando el crecimiento espontáneo y asegurando que los nuevos proyectos urbanísticos se integren de manera sostenible a la microrregión. De este modo, Salto se posiciona con una legislación moderna, alineada a las demandas actuales de vivienda y servicios, fortaleciendo su perfil como un polo de atracción para el desarrollo regional.

Con la vigencia plena de esta norma, Salto logra una certeza jurídica clave para el sector de la construcción y el mercado inmobiliario. La habilitación de barrios privados no solo diversifica la oferta habitacional, sino que genera condiciones favorables para la llegada de inversiones que, hasta el momento, se veían limitadas por la falta de una regulación específica.

Cae el recurso presentado por Rogelio Texeira y se consolida el Decreto que habilita los barrios privados en Salto.

Rogelio Texeira – Ex candidato a la intendencia e impulsor de la iniciativa ciudadana contra los barrios privados

El año pasado, luego que se presentara el decreto en cuestión y fuera aprobado por la Junta Departamental de Salto, pero desde la oposición, algunos gremios y «la academia» en el CENUR Norte.

Esta iniciativa termina en un recurso presentado por el propio Rogelio Texeira buscando frenar el proceso alegando «inconstitucionalidad», y que llevó casi un año revertir, un año de atraso en obras que podrían haber significado para nuestro departamento y su gente fuentes genuinas de trabajo.

La base de la impugnación del decreto se cimienta en cuestiones de ilegalidad e inconstitucionalidad. Según explicó Texeira, la ilegalidad podría derivar de defectos en el procedimiento o de una contradicción con los preceptos de la Ley de Ordenamiento Territorial. Diario EL PUEBLO, 30 de Julio de 2025

Finalmente, hoy, 17 de abril de 2026, termina venciendo los plazos y cayendo dicho recurso. y por consiguiente se consolida el Decreto N.º 7.668/2025 habilitando a Salto a la creación de Barrios Privados. El motivo, según explicó el Dr. Enzo Molina, presidente de la Junta Departamental y quien estuvo presente ante dicha comisión del Parlamento para defender la propuesta del gobierno a través del Decreto, es que vencido el plazo de presentado el recurso, la Comisión termina archivando el caso por «Denegatoria ficta«.

La denegatoria ficta en Uruguay es la configuración de un rechazo presunto por silencio administrativo cuando la Administración no responde a una petición o recurso dentro de los plazos legales. O sea, pasó el plazo y no se consideraron suficientes los argumentos para llevar adelante dicho recurso o petición.

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