Salto Grande y el LATU cierran la primera experiencia de colaboración conjunta entre Energimundo y el Espacio Ciencia.

Una alianza que potencia la educación y las energías renovables

La Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anunció la finalización de la primera experiencia laboral desarrollada entre su programa Energimundo y el Espacio Ciencia del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay). Esta colaboración, calificada como exitosa, fortaleció el museo de energías renovables y promovió el acercamiento de la comunidad a la ciencia y la educación.

Durante este proceso, los equipos de ambas instituciones trabajaron con compromiso y dedicación, alcanzando objetivos que reforzaron el vínculo con centros educativos y la difusión del conocimiento científico.

La decisión de cierre responde a una reestructura estratégica de la política y recursos de Responsabilidad Social de la Delegación del Uruguay, que será presentada públicamente en octubre. El objetivo es redefinir los ejes de acción, alineándolos mejor con las necesidades de la comunidad y consolidando un modelo de gestión más participativo.

Energimundo continuará funcionando con el apoyo de la Fundación Desarrollo Regional de Salto Grande, que se integra como brazo ejecutor de nuevas iniciativas sociales.

A pesar de la finalización de esta etapa, Salto Grande y LATU mantendrán lazos de cooperación en diversas áreas, reafirmando su compromiso con la innovación y el desarrollo regional.

“El cierre de esta experiencia inicial no es un fin, sino parte de una evolución estratégica que nos permitirá continuar potenciando y diversificando el aporte educativo, social y ambiental. Nos llena de orgullo haber sido parte de esta etapa” señaló el presidente de la Delegación del Uruguay, Ing. Gonzalo Casaravilla.

La Delegación agradeció al Espacio Ciencia del LATU por el profesionalismo y la dedicación mostrada en este camino conjunto.

Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.