Salto Grande presentó proyecto ante la Unión Europea

Delegación del Uruguay recibió a la Unión Europea y presentó el Proyecto Renovación Salto Grande

En el marco de la iniciativa “Unión Europea en todo Uruguay”, una delegación de la Unión Europea, encabezada por el Embajador Petros Mavromichalis, conoció los detalles de la modernización del Complejo, proyecto que estima una inversión conjunta de 1.000 millones de dólares.

La Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande recibió este jueves a una comitiva oficial de la Unión Europea (UE), encabezada por su Embajador en Uruguay, Petros Mavromichalis. La actividad se desarrolló en el marco de la gira «Unión Europea en todo Uruguay», orientada a estrechar lazos institucionales y conocer proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

Los diplomáticos fueron recibidos por el presidente de la Delegación del Uruguay, Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla, junto a los delegados Nicolás Urrutia y Elbio Machado, con quienes mantuvieron una reunión de trabajo sobre el futuro del Complejo Hidroeléctrico.

- espacio publicitario -

Durante el encuentro, las autoridades uruguayas presentaron formalmente el Proyecto Renovación Salto Grande (RSG). En la exposición, se destacó a Salto Grande como un activo crítico para la seguridad energética de la región y un eje histórico de integración entre Uruguay y Argentina. Asimismo, se subrayó que este plan de modernización de largo plazo demandará una inversión binacional estimada en 1.000 millones de dólares, destinada a fortalecer la confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema, en línea con el rol estratégico que Salto Grande ocupa en la matriz energética nacional y su aporte al abastecimiento eléctrico del país en las próximas décadas.

La presentación reflejó el compromiso sostenido de Uruguay con una renovación que busca potenciar capacidades tecnológicas y responder a los retos de la transición energética global mediante la innovación y la planificación estratégica.

Tras la instancia informativa, la comitiva europea realizó una visita técnica por las instalaciones de la represa, donde observaron la complejidad operativa y el modelo de gestión. Tras el recorrido los representantes de la Unión Europea visitaron Energimundo, museo de ciencia y tecnología orientados a las energías renovables donde conocieron la propuesta pedagógica de Salto Grande para la sensibilización sobre el cuidado del medioambiente y el uso sostenible de los recursos.

Esta jornada reafirma el rol de Salto Grande como un socio estratégico en la agenda de cooperación internacional y su liderazgo en el desarrollo sostenible.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/66b4