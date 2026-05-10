Salto Grande: ¿nuestra fortaleza o nuestro flanco débil?

La alerta en infraestructuras críticas reabre el debate sobre seguridad, coordinación y soberanía en torno a la represa de Salto Grande.



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Hay algo inquietante en saber que un conflicto a miles de kilómetros —en Medio Oriente— puede traducirse, casi sin escalas, en más patrullas, más controles y más tensión en un lugar tan cotidiano como el puente que une Salto con Concordia. Lo que para muchos es apenas un cruce de rutina, hoy se ve atravesado por una lógica global de seguridad que pone a la represa de Salto Grande en el centro de la escena. Y la pregunta surge sola: ¿estamos realmente preparados?

En marzo de 2026, el gobierno argentino decidió elevar el nivel de alerta a “ALTO” en infraestructuras críticas. No es un gesto menor. Es una señal política, pero también operativa. Salto Grande —por su carácter binacional y su peso estratégico— quedó automáticamente bajo la lupa. Del lado argentino se reforzó la presencia de Prefectura, aumentaron los controles y se visibilizó una postura clara: ante un mundo más incierto y más volátil, más vigilancia.

Del lado uruguayo, en cambio, el mensaje ha sido otro. La delegación nacional en la Comisión Técnica Mixta ha optado por transmitir tranquilidad, subrayando que todo funciona con “normalidad”. Y ahí aparece el primer punto de tensión. Porque cuando dos socios administran un activo crítico, pero comunican desde lógicas distintas, lo que se genera no es equilibrio, sino incertidumbre.

¿Es la postura uruguaya un ejercicio de prudencia o una forma elegante de mirar para otro lado? La diferencia de tono no es solo comunicacional; puede ser también conceptual. Mientras Argentina parece actuar bajo la premisa de anticiparse a escenarios de riesgo, Uruguay da la impresión de reaccionar solo cuando el contexto lo obliga. Y en materia de seguridad —sobre todo en infraestructura energética— llegar tarde nunca es una opción recomendable.

Pero reducir el debate a una cuestión de patrullas sería simplificar demasiado. La verdadera discusión es más profunda y, si se quiere, más incómoda. Salto Grande no solo enfrenta posibles amenazas externas; también carga con desafíos estructurales propios de una infraestructura con décadas de funcionamiento. La modernización en curso, en su Etapa II, apunta justamente a eso: actualizar sistemas, renovar equipos, mejorar la eficiencia. Se habla de una inversión significativa —más de 23 millones de dólares—, pero la pregunta no es cuánto se invierte, sino si es suficiente frente a los riesgos actuales.

En este contexto, la reciente prueba del Sistema de Aviso Sonoro (SAS) introduce otro elemento clave: el riesgo hídrico. Porque las emergencias no siempre vienen en forma de amenazas externas; a veces son fallas internas, eventos climáticos extremos o errores de coordinación. Y ahí la discusión se traslada al plano local: ¿están realmente articulados los planes de emergencia entre la CTM y la Intendencia de Salto? ¿O seguimos confiando en protocolos que existen más en el papel que en la práctica?

La sensación, para muchos, es que hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la planificación y la ejecución. Entre la tranquilidad institucional y la percepción ciudadana.

Salto Grande es mucho más que una represa. Es el corazón energético del país, un símbolo de integración binacional y, al mismo tiempo, un punto sensible en un mundo cada vez más volátil. Pensarla solo desde la lógica técnica o administrativa es quedarse corto. Es, también, una cuestión de soberanía.

Porque la soberanía hoy no se mide solo en fronteras, sino en capacidad de anticipación, en inversión estratégica y en coordinación real. Y ahí Uruguay tiene un desafío pendiente: definir si quiere ser un actor que lidera en la gestión de sus activos críticos o uno que acompaña —a veces con demora— las decisiones de su socio más enfático.

Al final del día, la pregunta no es si Salto Grande es segura. La pregunta es si estamos haciendo todo lo necesario para que lo siga siendo. Y, sobre todo, si estamos dispuestos a discutirlo en serio, antes de que la próxima alerta deje de ser preventiva y pase a ser urgente.

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