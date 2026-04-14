Salto Grande instala sistema de alerta hídrica

Salto Grande instalará sirenas de alerta para reducir el riesgo hídrico y mejorar la respuesta ante emergencias en zonas cercanas a la represa.

Imagen RA – Torre de Cruce Tortuga Alegre Imagen ROU – Torre Cruce Parque José Luis

Salto Grande refuerza su sistema de alerta ante emergencias hídricas

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande avanza en la instalación de un Sistema de Aviso Sonoro (SAS), una herramienta diseñada para alertar a la población ubicada en las zonas cercanas a la represa ante eventuales situaciones de emergencia extrema.

El dispositivo tendrá alcance de hasta cinco kilómetros aguas abajo y se activará únicamente en caso de una Alerta Roja, contemplada dentro del Plan de Acción Durante Emergencias de Salto Grande (PADE-SG), un escenario considerado de muy baja probabilidad.

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Ubicación estratégica y tecnología de respaldo

El sistema será instalado en puntos clave: el Camping “La Tortuga Alegre”, en Concordia, y el Parque José Luis, en Salto. Cada instalación contará con sirenas, paneles solares, baterías y sistemas de comunicación, mientras que la activación se realizará desde el Complejo Hidroeléctrico.

Según se informó, el equipamiento es de origen alemán y cuenta con redundancia energética y de comunicaciones, lo que garantiza su funcionamiento incluso en condiciones adversas. Además, dispone de protección frente a intrusiones informáticas y activaciones accidentales.

Un paso más en la gestión del riesgo

Desde el organismo se destacó que esta incorporación forma parte del fortalecimiento del PADE-SG, en línea con estándares internacionales aplicados a grandes infraestructuras. El objetivo central es brindar una alerta inmediata a quienes se encuentran en zonas de mayor vulnerabilidad, donde el tiempo de reacción ante un evento extremo sería reducido.

El ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología, explicó que el proyecto comenzó en julio de 2025 con el apoyo del Organismo Regulador de Seguridad de Presas y empresas contratistas, como parte de un proceso iniciado en 2014.

Coordinación binacional y prevención

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de autoridades locales y organismos de emergencia de ambas orillas del río Uruguay, incluyendo las ciudades de Concordia y Salto, así como las Prefecturas de ambos países.

Desde Salto Grande se subrayó que la activación del sistema está prevista solo para situaciones excepcionales, pero su instalación cumple un rol clave en la concientización y preparación de la población frente al riesgo hídrico.

En ese sentido, también se destacó la importancia de los medios de comunicación locales como actores fundamentales en la difusión y educación sobre estos protocolos de emergencia.

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