Salto Grande completa con éxito prueba de aviso sonoro

Salto Grande fortalece la seguridad regional tras exitosa prueba del Sistema de Aviso Sonoro

Salto Grande completó de manera satisfactoria la prueba de funcionamiento de su Sistema de Aviso Sonoro (SAS). El procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves 23 de abril, entre las 9:12 y las 9:18 horas, con el objetivo de verificar la operatividad de los equipos diseñados para actuar ante situaciones críticas de muy baja probabilidad de ocurrencia.

Este sistema suma un medio de comunicación inmediato para los pobladores ubicados en un radio de hasta cinco kilómetros aguas abajo de la represa. Las sirenas, instaladas en las torres de cruce, el Camping “La Tortuga Alegre” en Concordia y el Parque José Luis en Salto, forman parte integral del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).

Detalles técnicos de la jornada

Durante el ensayo se utilizó un sonido y un mensaje de prueba distintivo, diferente al configurado para alertas rojas o emergencias extremas. Los resultados técnicos arrojaron los siguientes datos:

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Intensidad sonora: Se registraron 92 decibeles al pie de las torres.

Se registraron 92 decibeles al pie de las torres. Alcance: La señal se propagó correctamente a lo largo del río Uruguay, cubriendo el área prevista sin alcanzar las zonas urbanas de las ciudades.

La señal se propagó correctamente a lo largo del río Uruguay, cubriendo el área prevista sin alcanzar las zonas urbanas de las ciudades. Tecnología: El equipamiento, desarrollado por la firma alemana Hormann, respondió de acuerdo al diseño inicial.

Gestión del riesgo y colaboración binacional

La implementación del SAS se alinea con las mejores prácticas internacionales en seguridad de presas. El ingeniero Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología de la Gerencia General, destacó la relevancia de este hito para el organismo binacional.

“Hoy se dio un paso importante para la gestión del riesgo, trabajando antes de que ocurra una emergencia y fortaleciendo la colaboración con los municipios de Concordia y Salto”, expresó Collazos.

Por su parte, el licenciado Juan Badagián, profesional del área de Hidrología, subrayó que estas acciones contribuyen a generar conciencia en la población sobre la importancia de la preparación ante eventos severos, mejorando la resiliencia de la región de manera paulatina.

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