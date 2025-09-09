back to top
Salto Fútbol Club perdió en tres de las cinco categorías.

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Diario EL PUEBLO digital
No resultó un buen fin de semana en pro de Salto Fútbol Club, jugando sus partidos ante Deportivo Maldonado, por la nueva fecha del Campeonato Uruguayo en Juveniles.

Hay que tener en cuenta que perdió en tres de las cinco categorías.

  • Sub 19: Deportivo Maldonado 3 – Salto Fútbol Club 0
  • Sub 17: Deportivo Maldonado 2 – Salto Fútbol Club 1
  • Sub 16: Deportivo Maldonado 5 – Salto Fútbol Club 0
  • Sub 15: Salto Fútbol Club 1 – Deportivo Maldonado 0
  • Sub 14: Salto Fútbol Club 1 – Deportivo Maldonado 1

📊 Posiciones Sub 19

EquipoPts
Defensor Sporting16
Nacional13
Liverpool13
Peñarol11
MC Torque11
Wanderers10
Boston River10
Racing9
Rentistas8
Albion7
Salto FC7
Deportivo Maldonado7
Danubio6
Fénix5
Paysandú FC4
River Plate4
Progreso2
Atenas0

📊 Posiciones Sub 17

EquipoPts
Wanderers16
Nacional13
Liverpool13
Albion11
Boston River11
Racing11
Peñarol9
River Plate9
Fénix8
Danubio8
Rentistas7
Defensor Sporting7
Paysandú FC6
Progreso5
MC Torque5
Deportivo Maldonado4
Salto FC1
Atenas0

📊 Posiciones Sub 16

EquipoPts
Boston River14
Defensor Sporting13
Liverpool13
Progreso12
Nacional12
Rentistas10
MC Torque10
Paysandú FC9
Peñarol8
Deportivo Maldonado8
Fénix8
Racing7
Danubio6
Wanderers6
River Plate3
Albion3
Salto FC0
Atenas0

📊 Posiciones Sub 15

EquipoPts
Danubio15
Defensor Sporting15
Liverpool14
Nacional13
MC Torque13
Salto FC13
Boston River12
Peñarol12
Rentistas10
Fénix9
Racing7
Paysandú FC6
Albion6
Deportivo Maldonado4
Progreso3
Atenas1
River Plate0
Wanderers0

📊 Posiciones Sub 14

EquipoPts
Defensor Sporting16
Boston River13
Rentistas13
Nacional13
Peñarol11
Danubio10
MC Torque9
Liverpool8
Paysandú FC7
Fénix7
Salto FC6
Deportivo Maldonado6
Racing6
Albion6
River Plate6
Wanderers5
Progreso1
Atenas0

📉 En la tabla global: 9 puntos debajo

Los cuatro últimos equipos son los que pierden la categoría. La tabla global surge de la suma de todas las categorías en cada caso.

Tras los resultados ante Deportivo Maldonado, Salto ahora con 9 puntos por debajo de la línea de los fernandinos, permaneciendo en la zona del descenso.

EquipoPts
Nacional282
Defensor Sporting247
Peñarol236
Boston River212
MC Torque208
Liverpool192
Wanderers174
Danubio171
River Plate167
Rentistas158
Racing156
Paysandú FC142
Albion126
Deportivo Maldonado116
Salto FC107
Fénix91
Progreso85
Atenas13

🌎 Eliminatorias

Se va la última; con un único suspenso.

A falta de una fecha, la que se jugará hoy martes, para que concluya el ciclo de eliminatorias en Sudamérica, con el objetivo puesto en el Campeonato Mundial 2026.

Los primeros seis equipos ya clasificaron directamente, debiendo resolverse cuál es la selección que afrontará el repechaje.

En el caso de Uruguay, batiendo a Perú 3 a 0 en la noche del pasado jueves, sentenció su avance, mientras Argentina transformó la secuencia eliminatoria en un gobierno totalizador, plasmando 10 puntos de ventaja en relación a Brasil, segundo en la tabla.

📅 Los partidos de hoy – Fecha 18 Eliminatorias 2026

  • 20.00 – Guayaquil: Ecuador vs Argentina
  • 20.30 – Santiago: Chile vs Uruguay
  • 20.30 – Lima: Perú vs Paraguay
  • 20.30 – El Alto: Bolivia vs Brasil
  • 20.30 – Maturín: Venezuela vs Colombia

📊 En la tabla

SelecciónPtsClasificación
Argentina38(C)
Brasil28(C)
Uruguay27(C)
Ecuador26(C)
Colombia25(C)
Paraguay25(C)
Venezuela18
Bolivia17
Perú12
Chile10

🗣️ «Es cuestión de elegidos»

«Meter una pelota al claro requiere solo de técnica; está al alcance de cualquiera. Tener la visión para hacerlo en el momento justo, con la velocidad y el efecto necesarios, precisa de la llama del talento», dijo Marcelo Bielsa.

Con el DT de la selección, siempre hay razones para el rescate. Otra del entrenador que EL PUEBLO subraya:

«No se trata solo de saber hacer un pase, sino de hacerlo cuando no hay tiempo, cuando la presión es asfixiante, cuando el rival te muerde los talones. Ahí, la técnica se vuelve herramienta pero la decisión, el instinto, la lectura del juego, son lo que cambian todo.

Yo mismo soy capaz de hacer un buen pase», agregó Bielsa, «pero realizarlo en un partido intenso, con la marca encima y nada de tiempo para pensar, es cuestión de elegidos.»

