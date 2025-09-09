Salto Fútbol Club perdió en tres de las cinco categorías.

No resultó un buen fin de semana en pro de Salto Fútbol Club, jugando sus partidos ante Deportivo Maldonado, por la nueva fecha del Campeonato Uruguayo en Juveniles.
Hay que tener en cuenta que perdió en tres de las cinco categorías.
- Sub 19: Deportivo Maldonado 3 – Salto Fútbol Club 0
- Sub 17: Deportivo Maldonado 2 – Salto Fútbol Club 1
- Sub 16: Deportivo Maldonado 5 – Salto Fútbol Club 0
- Sub 15: Salto Fútbol Club 1 – Deportivo Maldonado 0
- Sub 14: Salto Fútbol Club 1 – Deportivo Maldonado 1
📊 Posiciones Sub 19
|Equipo
|Pts
|Defensor Sporting
|16
|Nacional
|13
|Liverpool
|13
|Peñarol
|11
|MC Torque
|11
|Wanderers
|10
|Boston River
|10
|Racing
|9
|Rentistas
|8
|Albion
|7
|Salto FC
|7
|Deportivo Maldonado
|7
|Danubio
|6
|Fénix
|5
|Paysandú FC
|4
|River Plate
|4
|Progreso
|2
|Atenas
|0
📊 Posiciones Sub 17
|Equipo
|Pts
|Wanderers
|16
|Nacional
|13
|Liverpool
|13
|Albion
|11
|Boston River
|11
|Racing
|11
|Peñarol
|9
|River Plate
|9
|Fénix
|8
|Danubio
|8
|Rentistas
|7
|Defensor Sporting
|7
|Paysandú FC
|6
|Progreso
|5
|MC Torque
|5
|Deportivo Maldonado
|4
|Salto FC
|1
|Atenas
|0
📊 Posiciones Sub 16
|Equipo
|Pts
|Boston River
|14
|Defensor Sporting
|13
|Liverpool
|13
|Progreso
|12
|Nacional
|12
|Rentistas
|10
|MC Torque
|10
|Paysandú FC
|9
|Peñarol
|8
|Deportivo Maldonado
|8
|Fénix
|8
|Racing
|7
|Danubio
|6
|Wanderers
|6
|River Plate
|3
|Albion
|3
|Salto FC
|0
|Atenas
|0
📊 Posiciones Sub 15
|Equipo
|Pts
|Danubio
|15
|Defensor Sporting
|15
|Liverpool
|14
|Nacional
|13
|MC Torque
|13
|Salto FC
|13
|Boston River
|12
|Peñarol
|12
|Rentistas
|10
|Fénix
|9
|Racing
|7
|Paysandú FC
|6
|Albion
|6
|Deportivo Maldonado
|4
|Progreso
|3
|Atenas
|1
|River Plate
|0
|Wanderers
|0
📊 Posiciones Sub 14
|Equipo
|Pts
|Defensor Sporting
|16
|Boston River
|13
|Rentistas
|13
|Nacional
|13
|Peñarol
|11
|Danubio
|10
|MC Torque
|9
|Liverpool
|8
|Paysandú FC
|7
|Fénix
|7
|Salto FC
|6
|Deportivo Maldonado
|6
|Racing
|6
|Albion
|6
|River Plate
|6
|Wanderers
|5
|Progreso
|1
|Atenas
|0
📉 En la tabla global: 9 puntos debajo
Los cuatro últimos equipos son los que pierden la categoría. La tabla global surge de la suma de todas las categorías en cada caso.
Tras los resultados ante Deportivo Maldonado, Salto ahora con 9 puntos por debajo de la línea de los fernandinos, permaneciendo en la zona del descenso.
|Equipo
|Pts
|Nacional
|282
|Defensor Sporting
|247
|Peñarol
|236
|Boston River
|212
|MC Torque
|208
|Liverpool
|192
|Wanderers
|174
|Danubio
|171
|River Plate
|167
|Rentistas
|158
|Racing
|156
|Paysandú FC
|142
|Albion
|126
|Deportivo Maldonado
|116
|Salto FC
|107
|Fénix
|91
|Progreso
|85
|Atenas
|13
🌎 Eliminatorias
Se va la última; con un único suspenso.
A falta de una fecha, la que se jugará hoy martes, para que concluya el ciclo de eliminatorias en Sudamérica, con el objetivo puesto en el Campeonato Mundial 2026.
Los primeros seis equipos ya clasificaron directamente, debiendo resolverse cuál es la selección que afrontará el repechaje.
En el caso de Uruguay, batiendo a Perú 3 a 0 en la noche del pasado jueves, sentenció su avance, mientras Argentina transformó la secuencia eliminatoria en un gobierno totalizador, plasmando 10 puntos de ventaja en relación a Brasil, segundo en la tabla.
📅 Los partidos de hoy – Fecha 18 Eliminatorias 2026
- 20.00 – Guayaquil: Ecuador vs Argentina
- 20.30 – Santiago: Chile vs Uruguay
- 20.30 – Lima: Perú vs Paraguay
- 20.30 – El Alto: Bolivia vs Brasil
- 20.30 – Maturín: Venezuela vs Colombia
📊 En la tabla
|Selección
|Pts
|Clasificación
|Argentina
|38
|(C)
|Brasil
|28
|(C)
|Uruguay
|27
|(C)
|Ecuador
|26
|(C)
|Colombia
|25
|(C)
|Paraguay
|25
|(C)
|Venezuela
|18
|Bolivia
|17
|Perú
|12
|Chile
|10
🗣️ «Es cuestión de elegidos»
«Meter una pelota al claro requiere solo de técnica; está al alcance de cualquiera. Tener la visión para hacerlo en el momento justo, con la velocidad y el efecto necesarios, precisa de la llama del talento», dijo Marcelo Bielsa.
Con el DT de la selección, siempre hay razones para el rescate. Otra del entrenador que EL PUEBLO subraya:
«No se trata solo de saber hacer un pase, sino de hacerlo cuando no hay tiempo, cuando la presión es asfixiante, cuando el rival te muerde los talones. Ahí, la técnica se vuelve herramienta pero la decisión, el instinto, la lectura del juego, son lo que cambian todo.
Yo mismo soy capaz de hacer un buen pase», agregó Bielsa, «pero realizarlo en un partido intenso, con la marca encima y nada de tiempo para pensar, es cuestión de elegidos.»