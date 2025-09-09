Salto Fútbol Club perdió en tres de las cinco categorías.

- espacio publicitario -

No resultó un buen fin de semana en pro de Salto Fútbol Club, jugando sus partidos ante Deportivo Maldonado, por la nueva fecha del Campeonato Uruguayo en Juveniles.

Hay que tener en cuenta que perdió en tres de las cinco categorías.

Sub 19 : Deportivo Maldonado 3 – Salto Fútbol Club 0

📊 Posiciones Sub 19

Equipo Pts Defensor Sporting 16 Nacional 13 Liverpool 13 Peñarol 11 MC Torque 11 Wanderers 10 Boston River 10 Racing 9 Rentistas 8 Albion 7 Salto FC 7 Deportivo Maldonado 7 Danubio 6 Fénix 5 Paysandú FC 4 River Plate 4 Progreso 2 Atenas 0

📊 Posiciones Sub 17

Equipo Pts Wanderers 16 Nacional 13 Liverpool 13 Albion 11 Boston River 11 Racing 11 Peñarol 9 River Plate 9 Fénix 8 Danubio 8 Rentistas 7 Defensor Sporting 7 Paysandú FC 6 Progreso 5 MC Torque 5 Deportivo Maldonado 4 Salto FC 1 Atenas 0

📊 Posiciones Sub 16

Equipo Pts Boston River 14 Defensor Sporting 13 Liverpool 13 Progreso 12 Nacional 12 Rentistas 10 MC Torque 10 Paysandú FC 9 Peñarol 8 Deportivo Maldonado 8 Fénix 8 Racing 7 Danubio 6 Wanderers 6 River Plate 3 Albion 3 Salto FC 0 Atenas 0

📊 Posiciones Sub 15

Equipo Pts Danubio 15 Defensor Sporting 15 Liverpool 14 Nacional 13 MC Torque 13 Salto FC 13 Boston River 12 Peñarol 12 Rentistas 10 Fénix 9 Racing 7 Paysandú FC 6 Albion 6 Deportivo Maldonado 4 Progreso 3 Atenas 1 River Plate 0 Wanderers 0

📊 Posiciones Sub 14

Equipo Pts Defensor Sporting 16 Boston River 13 Rentistas 13 Nacional 13 Peñarol 11 Danubio 10 MC Torque 9 Liverpool 8 Paysandú FC 7 Fénix 7 Salto FC 6 Deportivo Maldonado 6 Racing 6 Albion 6 River Plate 6 Wanderers 5 Progreso 1 Atenas 0

📉 En la tabla global: 9 puntos debajo

Los cuatro últimos equipos son los que pierden la categoría. La tabla global surge de la suma de todas las categorías en cada caso.

Tras los resultados ante Deportivo Maldonado, Salto ahora con 9 puntos por debajo de la línea de los fernandinos, permaneciendo en la zona del descenso.

Equipo Pts Nacional 282 Defensor Sporting 247 Peñarol 236 Boston River 212 MC Torque 208 Liverpool 192 Wanderers 174 Danubio 171 River Plate 167 Rentistas 158 Racing 156 Paysandú FC 142 Albion 126 Deportivo Maldonado 116 Salto FC 107 Fénix 91 Progreso 85 Atenas 13

🌎 Eliminatorias

Se va la última; con un único suspenso.

A falta de una fecha, la que se jugará hoy martes, para que concluya el ciclo de eliminatorias en Sudamérica, con el objetivo puesto en el Campeonato Mundial 2026.

Los primeros seis equipos ya clasificaron directamente, debiendo resolverse cuál es la selección que afrontará el repechaje.

En el caso de Uruguay, batiendo a Perú 3 a 0 en la noche del pasado jueves, sentenció su avance, mientras Argentina transformó la secuencia eliminatoria en un gobierno totalizador, plasmando 10 puntos de ventaja en relación a Brasil, segundo en la tabla.

📅 Los partidos de hoy – Fecha 18 Eliminatorias 2026

20.00 – Guayaquil : Ecuador vs Argentina

: Ecuador vs Argentina 20.30 – Santiago : Chile vs Uruguay

: Chile vs Uruguay 20.30 – Lima : Perú vs Paraguay

: Perú vs Paraguay 20.30 – El Alto : Bolivia vs Brasil

: Bolivia vs Brasil 20.30 – Maturín: Venezuela vs Colombia

📊 En la tabla

Selección Pts Clasificación Argentina 38 (C) Brasil 28 (C) Uruguay 27 (C) Ecuador 26 (C) Colombia 25 (C) Paraguay 25 (C) Venezuela 18 Bolivia 17 Perú 12 Chile 10

🗣️ «Es cuestión de elegidos»

«Meter una pelota al claro requiere solo de técnica; está al alcance de cualquiera. Tener la visión para hacerlo en el momento justo, con la velocidad y el efecto necesarios, precisa de la llama del talento», dijo Marcelo Bielsa.

Con el DT de la selección, siempre hay razones para el rescate. Otra del entrenador que EL PUEBLO subraya:

«No se trata solo de saber hacer un pase, sino de hacerlo cuando no hay tiempo, cuando la presión es asfixiante, cuando el rival te muerde los talones. Ahí, la técnica se vuelve herramienta pero la decisión, el instinto, la lectura del juego, son lo que cambian todo.

Yo mismo soy capaz de hacer un buen pase», agregó Bielsa, «pero realizarlo en un partido intenso, con la marca encima y nada de tiempo para pensar, es cuestión de elegidos.»