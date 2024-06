Más allá de haber jugado su primer partido este año a nivel equipo de Primera División, a Salto Fútbol Club no le faltaron partidos en el área juvenil. Los planteles viajaron a Montevideo para enfrentar a Terremoto y de nueve puntos disputados, rescató seis.

Más que saludable tiempo. En categoría Sub 14 y Sub 14, Salto Fútbol Club se impuso por el mismo registro: 3 a 1. En Sub 16 padeció la caída: Terremoto venció 1 a 0.