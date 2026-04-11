Salto en marcha: entre el control del combustible, el impacto del clima y el ingenio local

Del control al gasoil y el aislamiento por lluvias en Mataojo, hasta el premio millonario de la Escuela Catalina Ríguez. Repasamos la actualidad salteña.

Tras el cierre de la temporada ciclista, la actividad departamental retomó su ritmo habitual con una agenda cargada de noticias que impactan directamente en el día a día de los salteños. Desde medidas económicas en la frontera hasta el reconocimiento al talento joven, repasamos los hechos más relevantes.

Economía y Energía: El gasoil bajo la lupa

El Gobierno Nacional implementó un decreto para seguir de cerca las ventas de gasoil en las zonas de frontera. La razón es clara: nuestro combustible cuesta hasta 15 pesos menos que en los países vecinos y se busca evitar que el subsidio local termine beneficiando a vehículos extranjeros. Sin embargo, desde las estaciones de servicio locales advierten que los precios actuales presentan un atraso y ya se percibe una baja en el consumo debido a la situación económica general.

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El impacto del clima: «Sufrimiento tropical» en el interior

Las intensas lluvias no dieron tregua. En la zona de Guaycuruapey se registraron 180 milímetros en un corto periodo, lo que provocó que el municipio de Mataojo quedara parcialmente aislado por el corte de diversos pasos. El Cecoed se mantuvo en alerta permanente y fue necesaria la asistencia a varias familias en distintos puntos del departamento para mitigar los efectos del agua.

Turismo y Seguridad: Éxito en Termas y clausura en la costa

No todas fueron complicaciones climáticas; las Termas del Arapey cerraron una temporada exitosa con una recaudación un 25% superior al año anterior y ocupación total. En contraste, la Intendencia de Salto procedió a la clausura de un local en Costanera Sur. La medida se tomó de forma preventiva debido a la falta de garantías de seguridad y alto riesgo de incendio, reafirmando que la protección de los ciudadanos es la prioridad.

Orgullo local y avances sociales

Innovación escolar: La escuela Catalina Ríguez de Castaños es noticia nacional tras ganar un fondo millonario. Los estudiantes desarrollarán un horno solar automatizado con tecnología 4.0, un ejemplo de vanguardia educativa en nuestro departamento.

La escuela Catalina Ríguez de Castaños es noticia nacional tras ganar un fondo millonario. Los estudiantes desarrollarán un horno solar automatizado con tecnología 4.0, un ejemplo de vanguardia educativa en nuestro departamento. Apoyo social: El Mides confirmó que en mayo abrirá un refugio exclusivo para mujeres, con un plan de atención que funcionará los 365 días del año, buscando transformar la asistencia de emergencia en oportunidades reales.

El Mides confirmó que en mayo abrirá un refugio exclusivo para mujeres, con un plan de atención que funcionará los 365 días del año, buscando transformar la asistencia de emergencia en oportunidades reales. Salud: Se recuerda a la población que desde este lunes 13 estará operativo el nuevo vacunatorio antigripal en la clínica municipal.

Policiales: Contrabando y persecución

En un operativo que incluyó una persecución, la policía logró detener una camioneta Montana que transportaba mercadería de contrabando valuada en 800 mil pesos. El caso ya se encuentra bajo la órbita de las autoridades correspondientes.

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