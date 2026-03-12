Salto en el umbral de los ocho mejores

El DT va decidiendo a los 11:entre la estrategia y la cautela

Con la mística intacta y el temple que exige la fase de definiciones, la selección ajusta las piezas para el asalto a los Cuartos de Final del Campeonato del Interior. El cruce de ida ante Zona Oeste no es solo un partido; es el primer acto de una batalla táctica donde el error no tiene margen y la inteligencia emocional juega su propio partido.

Rony Costa en tanto, va decidiendo los 11 de arranque. Es el tiempo que se viene. No es un tiempo más.

La semana de preparación ha estado marcada por el reporte médico, obligando al cuerpo técnico a un ejercicio de pragmatismo y visión a largo plazo. Frente a los lesionados, el sentido de búsqueda que es puntual.

LA BAJA DE ARBIZA

El esguince de segundo grado en el tobillo de Nicolás Arbiza lo tiene virtualmente fuera de la nómina para el debut en esta instancia. Bajo la premisa de «no hay que arriesgarlo», Rony Costa prioriza la integridad del jugador, entendiendo que en estas llaves de 180 minutos, contar con el plantel al 100% para el cierre es vital.

De acuerdo al propio apunte de Rony a EL PUEBLO , hoy jueves será un día de definiciones para Paolo Tabares. Los estudios clínicos profundizarán en el origen de su dolencia, determinando si el estratega puede contar con su despliegue o si deberá buscar una variante más en el banco de relevos.



DEL EQUILIBRIO A LA CREACIÓN

Ante las ausencias, surge la metamorfosis. Costa evalúa abandonar el tradicional 4-4-2 para dar paso a un 4-3-1-2. Este movimiento busca mayor densidad en el carril central y una conexión más fluida con la ofensiva.

De ratificarse el doble «5», el equilibrio descansará en las figuras de Matías Batista y Agustín Custodio, una dupla que promete entrega y recuperación para liberar las bandas.

En el horizonte aparece la titularidad de Agustín Alvez Da Silva, quien se sumaría a Javier Vargas en el lote básico de ofensiva. Una combinación de frescura y potencia que buscará lastimar a la defensa fernandina desde el primer silbatazo. Por lo menos, ese es el fin. Son los dos últimos días de sesiones. Salto que irá y Zona Oeste en la espera. El Salto en condición de invicto, realmente no es un detalle más.

Rumbo a la cita en el Este

La logística está sentenciada. La delegación salteña emprenderá el viaje este sábado a las 13:00 horas, con destino a la serenidad de Piriápolis. La elección de este búnker, a escasos 11 kilómetros del escenario del duelo, responde a la necesidad de un descanso óptimo antes de salir a la cancha.

Salto llega con el peso de su historia y la ambición de un grupo que se sabe entre los ocho mejores del país, pero que no se conforma con la estadística. En el Este, el «Naranjero» buscará plantar su bandera y traer un resultado que permita sentenciar la llave en el Dickinson. Es obvio que un aspecto estadístico salta a la superficie: ninguna derrota de visitante. Y con un aspecto no menor: solo 4 goles en contra en 8 juegos. Salto establece el mejor registro de goles en contra, a nivel del total de selecciones. No es un dato secundario, No lo es. El partido de ida se jugará en el Estadio Julio César Abbadie. Es un reducto donde Zona Oeste se hace muy fuerte, apoyado por una parcialidad que suele colmar las instalaciones. Salto deberá estar preparado para un ambiente de presión y un rival que intentará imponer condiciones desde el despliegue físico.

Este es un rival que exigirá al máximo la concentración de la zaga salteña ¡No podría ser de otra manera!

Ellos, los de la oposición

Para el análisis de Zona Oeste (Maldonado Interior), el rival que separa a Salto de las semifinales, es fundamental entender que se trata de un equipo que llega con el envión anímico de haberse alcazando la segunda colocación en la Confederación del Este, tras vencer en una final cerradísima a Maldonado Capital.

Para tener en cuenta este nombre: Juan Bautista Balda. Es el DT de Zona Oeste



El ADN Táctico: Solidez y Vértigo

Zona Oeste no es un equipo que se desespere por la posesión improductiva. Su juego se basa en una estructura defensiva muy disciplinada que sirve como trampolín para ataques directos.



Bloque Defensivo y Transición: Se caracterizan por un retroceso rápido y compacto. Priorizan mantener el orden en su propio campo para luego herir mediante transiciones veloces por las bandas. Es un equipo que se siente cómodo cediendo la iniciativa por tramos, confiando plenamente en su capacidad de contragolpe.



La Amenaza de los Costados: Utilizan mucho la amplitud del campo. Nombres como Ignacio Peñas y Facundo Díaz son piezas clave en este engranaje, siendo los encargados de darle profundidad y velocidad al equipo cuando recuperan el balón.



Contundencia en el área: El gol de la final del Este anotado por Martín Lazo es una muestra de su estilo: un equipo que aprovecha las oportunidades y sabe cerrar los partidos cuando logra la ventaja. No suelen ser displicentes; si encuentran la fisura, castigan.



Figuras a Seguir

Martín Lazo: El hombre del momento. Con un gran despliegue y olfato goleador, es la referencia ofensiva que la defensa de Salto (especialmente en ese posible nuevo sistema de Rony Costa) deberá vigilar de cerca.

Federico Castellanos: Aporta la cuota de experiencia y jerarquía en el frente de ataque. Es un jugador con recorrido que sabe manejar los tiempos en partidos de eliminación directa.

Facundo Álvarez: Un volante con llegada y mucha presencia en el área rival; su capacidad para aparecer como «factor sorpresa» lo hace sumamente peligroso.

