Salto en alerta: robos, rapiña, violencia y destrozos sacuden la ciudad

Hechos policiales en Salto: hurto, daños en escuela, hombre herido con arma blanca y rapiña. Policía investiga los casos en distintos barrios.

Hurto en vivienda familiar

Personal policial concurrió a una vivienda ubicada en barrio Cerro tras un hurto. En el lugar, un hombre de 61 años manifestó que, próximo a la hora 08:00, constató que el portón lateral de su finca se encontraba abierto, detectando además daños en la reja de un galpón. Del interior fueron sustraídos una motosierra, una motosierra de podar, seis cañas de pescar, una caja de pesca y varias herramientas de mano. Se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

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Daños en centro educativo de primaria

También a la hora 08:10, efectivos policiales se hicieron presentes en un centro educativo de educación primaria en barrio Nuevo Uruguay por daños. Una funcionaria del lugar informó que se constataron destrozos en puertas, ventanas y mobiliario de varios salones. No se registraron faltantes. Concurrió personal de Policía Científica, continuándose con las actuaciones para determinar responsabilidades.

Hombre herido de arma blanca

Mediante llamado al Servicio de Emergencia 9-1-1, se alertó sobre una agresión en la intersección de calles Dr. Chiazzaro y Esc. Eduardo Malaquina. Al arribo policial, un hombre de 39 años presentaba una herida de arma blanca. Fue asistido por una unidad de EMI, cuyo médico diagnosticó “herida corto punzante en abdomen lado izquierdo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Según testigos, el hecho habría sido perpetrado por un grupo de jóvenes, entre ellos dos mujeres, quienes se dieron a la fuga hacia el este por calle Uruguay. Se dio intervención a Fiscalía y trabajó Policía Científica.

Rapiña a comercio

Personal policial acudió a un comercio en barrio Don Atilio tras una rapiña. Una mujer de 30 años denunció que un individuo ingresó al local y, mediante amenazas con un arma de fuego tipo revólver, se llevó la recaudación, estimada en $5.000 pesos uruguayos. El autor se dio a la fuga en una moto que lo aguardaba en el exterior. No hubo personas lesionadas. Investiga la Dirección de Investigaciones.

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