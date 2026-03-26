Salto dominó la Marchita

Salto se destacó en la primera fecha del Campeonato de Marchita con triunfos en todas las categorías

El Gobierno de Salto felicitó a todas las cabañas salteñas que participaron con sus binomios en la primera fecha del Campeonato de Marchita, realizada en Paysandú y organizada por la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU).

La instancia reunió a 79 binomios provenientes de distintos departamentos del país, en una competencia de alto nivel donde la delegación de Salto tuvo una actuación sobresaliente, alcanzando los primeros puestos en las tres categorías en disputa: 90 kg, 75 kg y 65 kg.

El coordinador de Municipios, Federico Filonenko, destacó el desempeño de los representantes salteños y extendió su reconocimiento a la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Salto (ACCCS), señalando que “viene impulsando actividades durante todo el año para promover y motivar la participación en este tipo de competencias”.

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Por su parte, la secretaria de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Salto, Ana Laura Roux, recordó que Salto ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la Marchita. “La idea nació en nuestro departamento, gracias a la creatividad y el compromiso de personas vinculadas al ambiente”, expresó. Asimismo, destacó la implementación de los vareos recreativos, instancias que no solo fomentan la integración, sino que también contribuyen a la formación de nuevas generaciones en esta disciplina.

Desde el Gobierno de Salto se valoró especialmente el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los participantes, quienes continúan posicionando al departamento como referente a nivel nacional en esta tradicional actividad ecuestre.

Fotos: Florencia Lura Nacimento – Zaf Fotografías

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