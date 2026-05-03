Salto dijo presente en Circuito Nacional de Menores de Pádel

Salto brilló en Punta del Este en la 2ª fecha del Circuito Nacional de Menores de Pádel, con Sofía Yarruz campeona y varios semifinalistas.

Una destacada actuación cumplieron los representantes salteños en la segunda fecha del Circuito Nacional de Menores de Pádel, disputada el pasado fin de semana en Punta del Este, teniendo como sedes a Pádel Cristal y Aromos Pádel. La competencia reunió a las principales promesas del país y contó con la participación de siete deportistas del club salteño Club Remeros.

El resultado más sobresaliente llegó de la mano de Sofía Yarruz, quien se consagró campeona en la categoría Sub 14 femenina, ratificando su condición de una de las jugadoras más destacadas del circuito nacional en su categoría.

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Por su parte, Gerónimo Franzoni alcanzó las semifinales en Sub 12, demostrando un excelente nivel a lo largo del certamen. También tuvieron una muy buena actuación Ignacio Cañadas y Juan Amarillo, quienes llegaron hasta las semifinales en la categoría Sub 14, consolidándose como una dupla competitiva y de gran proyección.

En Sub 16, Juan Lacoste se metió entre los cuatro mejores del torneo tras arribar a las semifinales, mientras que Antonio Marazzano y Salvador Arrestia completaron una positiva participación al alcanzar los cuartos de final en Sub 14.

Con este nuevo capítulo del circuito nacional, Salto reafirma su protagonismo en el pádel juvenil uruguayo y continúa sumando experiencia y logros en las principales competencias del calendario nacional.

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