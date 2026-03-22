Salto dice no al racismo

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Coordinación de Género destacó la importancia de promover igualdad, inclusión y respeto.

Gobierno de Salto reafirma su compromiso contra el racismo y la discriminación

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo, el Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Género, renovó su compromiso en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva.

La coordinadora de Género, Adriana Miraballes, destacó la importancia de continuar trabajando por un mundo libre de racismo y toda forma de discriminación, promoviendo valores como la igualdad y el respeto por la diversidad.

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En ese sentido, desde el área se reafirma el compromiso de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean valoradas por igual.

“Desde este lugar, decimos no al racismo”, expresó Miraballes, en un mensaje claro en favor de la convivencia, la inclusión y el respeto mutuo.

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