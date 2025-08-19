Salto: detenciones, rapiñas, siniestros de tránsito y condenas judiciales

Salto, 18 de agosto de 2025

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA NRO. 384/25 NUMERAL 5. DETENIDO.

A la hora 00:55 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle José Pedro Varela y Edmundo Pratti por personas extrañas sobre los techos. En el lugar se entrevistó con una mujer de 47 años, quien manifestó que ingresó a su domicilio sin autorización un hombre. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y se procedió a la detención de un hombre de 28 años.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, por Sentencia Interlocutoria del día de la fecha se dispuso lo que a continuación se transcribe: «Atento a lo manifestado en la presente audiencia y a lo solicitado por la Fiscalía respecto de M.N.C.A., y de conformidad con lo previsto por el artículo 222 del CPP se resuelve: Hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas durante el término de 120 días consistentes en:

a) fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal.

b) prohibición de salir del país.»

1. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 06:10 de hoy, personal policial concurrió al kilómetro N.º 2.5, Villa Constitución, por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó con el conductor del ómnibus, de 57 años, quien manifestó que se cruzaron de imprevisto en su circulación tres equinos, y debido a la proximidad no logró evitar embestirlos. Debido al impacto murieron dos de los animales. No resultaron personas lesionadas. Se trabaja.

2. HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN.

A la hora 07:40 de hoy, personal policial concurrió a una obra en construcción ubicada en la intersección de calles 8 de Octubre y Av. Blandengues. En el lugar se entrevistó con el usuario, quien manifestó que se retiraron de la obra el día viernes a la hora 16:00 y, al regresar en la fecha, constató la puerta abierta y el hurto de herramientas varias, entre ellas una cortadora, una amoladora, un rotomartillo y una atadora de alambre. Se trabaja.

3. HURTO EN CASA DE FAMILIA.

Próximo a la hora 15:55 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en Pascual Harriague, Proyecto Volcán, por hurto. En el lugar se entrevistó con el usuario, de 77 años, quien manifestó que se encontraba realizando mantenimientos en su vivienda cuando arribó a su domicilio un hombre que le solicitó alimento. El usuario ingresó al interior de la vivienda y, al salir, constató que el hombre le había hurtado un taladro. Se trabaja.

Salto, 19 de agosto de 2025

COMUNICADO DE PRENSA N° 387/25

1. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 19:20 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Dr. José G. Amorín y Av. Paraguay por siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a una mujer de 34 años, conductora de la moto Rocket Apolo 110 cc, quien manifestó que circulaba por calle Amorín al Norte cuando, al pasar junto a un automóvil estacionado, descendió de éste una persona menor de edad, con la cual impactó. En el lugar se encontraba el padre del menor, de 51 años. Se hizo presente una unidad médica de EMI, siendo el menor asistido por el médico a cargo, quien diagnosticó politraumatizado moderado, disponiendo su traslado al Hospital Regional Salto.

2. HURTO EN VIVIENDA.

Siendo la hora 21:25 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Dr. Luis Morquio e Intendente Orestes Lanza por hurto. En el lugar se entrevistó a una mujer de 39 años, quien manifestó que al retornar a su domicilio notó daño en la madera de un galpón, constatando la faltante de una amoladora y una motosierra chica. La usuaria expresó su voluntad de radicar denuncia. Se trabaja.

3. PERSONA DETENIDA.

Próximo a la hora 01:10 de hoy, personal policial que realizaba patrullaje en la zona de Av. Manuel Patulé y calle C. 3 observó a un hombre de 37 años en actitud sospechosa. Al ser compulsado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, figuraba pendiente por Seccional Tercera. Se realizaron los trámites de rigor con el detenido. Se trabaja.

4. RAPIÑA – INCENDIO EN VIVIENDA.

A la hora 01:20 de hoy, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Dra. Matilde Albisu y Juan Carlos Gómez (C. 3) por rapiña en vivienda. Al arribar, se constató que la casa se encontraba incendiándose, por lo que se solicitó de manera urgente la presencia de Bomberos, quienes al llegar se hicieron cargo de la situación. En el lugar se entrevistó a un hombre de 26 años, quien manifestó que momentos antes habrían ingresado a su vivienda cinco masculinos, los cuales, mediante amenazas con un arma de fuego, le hurtaron un televisor plasma de 32 pulgadas y una garrafa de 13 kilos. Se efectuó consulta con Fiscalía. Se continúan las averiguaciones para el esclarecimiento del hecho.

5. RAPIÑA.

Siendo la hora 01:00 de hoy, personal policial que cumplía funciones por servicio Art. 222 en el Hospital Regional Salto informó sobre el ingreso de un masculino de 28 años, de nacionalidad colombiana, víctima de rapiña.

Entrevistado, manifestó que trabaja como delivery y que, próximo a la hora 21:30, circulaba en moto por Av. Feliciano Viera, y al llegar a la intersección con calle 6 de Abril un masculino lo hizo detener la marcha, golpeándolo en la nuca y provocando su caída al pavimento. Una vez en el suelo, continuó agrediéndolo físicamente, hurtándole un teléfono celular Samsung, la suma de $600 (seiscientos pesos uruguayos) y documentos varios. Se trabaja.

6. HURTO EN CENTRO EDUCATIVO.

Próximo a la hora 04:10 de hoy, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calle 11 y calle Rocha, en barrio Nuevo Uruguay, por hurto en centro educativo. En el lugar se entrevistó a un hombre de 57 años, quien constató la puerta abierta, candado dañado, desorden en el interior y la faltante de una garrafa de 13 kg. Se trabaja.

7. PERSONA DETENIDA.

Próximo a la hora 05:10 de hoy, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calle Julio Herrera y Obes, a la altura del 500, por masculino intentando hurtar en el interior de un vehículo, quien se encontraba retenido. En el lugar se entrevistó a un hombre de 31 años, quien manifestó que, al activarse la alarma de su vehículo, salió y sorprendió a un masculino de 43 años en el interior de su auto Volkswagen Gol G2, dañando y hurtando pertenencias. Se realizaron los trámites de rigor. Se trabaja.

8. PLANILLA DE AGUAS CAÍDAS.

Precipitaciones registradas de las últimas 24 horas:

Cuchilla de Guaviyú: 10 mm

Colonia Lavalleja: 8 mm

Constitución: 23 mm

San Antonio: 32 mm

Biassini: 9 mm

Colonia Itapebí: 12 mm

Vera: 13 mm

Salto – Ciudad: 39,6 mm

CONDENADO:

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, se dispuso lo que a continuación se transcribe:

«FALLO: Condenando a E.R.P.D.N. como autor penalmente responsable de dos (2) delitos de hurto, uno (1) de ellos en grado de tentativa, en concurrencia en régimen de reiteración real, a la pena de cuatro (4) meses de prisión y de su cargo las accesorias legales de rigor (art. CP 105). La condena será en régimen de libertad a prueba, debiendo:

a) fijar domicilio y no modificarlo previo aviso a la Sede, concurrir a la Seccional Policial del mismo en forma semanal y sin permanencia,

b) prohibición de ausentarse del territorio nacional por el tiempo de cumplimiento de la pena,

c) prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Dichas medidas serán por un plazo de 2 meses.»

CONDENADO:

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, se dispuso lo que a continuación se transcribe:

«FALLO: Condenando a L.S.C.M. como autor penalmente responsable por la comisión de tres (3) delitos de hurto, uno (1) de ellos en grado de tentativa y un (1) delito de daño agravado, en concurrencia en régimen de reiteración real, a cumplir la pena de cinco (5) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención cumplido y accesorias legales de rigor (art. 105 lit. E CPP). La condena será en régimen de libertad a prueba, debiendo:

a) fijar domicilio y no modificarlo previo aviso a la Sede, concurrir a la Seccional Policial del mismo en forma semanal y sin permanencia,

b) prohibición de ausentarse del Territorio Nacional por el tiempo de cumplimiento de la pena,

c) prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Dichas medidas serán por un plazo de 2 meses, dos veces por semana y dos horas diarias.»