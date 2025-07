Salto deportivo: hockey, básquetbol y canotaje con protagonismo juvenil y proyección internacional

- espacio publicitario -

Martín Gorritti clasificó a semifinales en el Mundial Sub23 de Canotaje en Portugal

El salteño clasificó entre los mejores en Portugal, mientras otros cinco remeros locales se preparan para los Panamericanos Juveniles.

El salteño Martín Gorritti dejando en alto la bandera salteña.



El joven atleta salteño Martín Gorritti logró una importante clasificación a semifinales en el Campeonato Mundial Sub23 de Canotaje, que se desarrolla en Montemor-o-Velho, Portugal. Representando a Uruguay, el deportista finalizó 5º en su heat clasificatorio, enfrentándose a rivales de alto nivel procedentes de nueve países.

La serie en la que compitió fue considerada una de las más exigentes del campeonato, ya que varios de sus contrincantes habían sido finalistas en el reciente Campeonato Europeo, lo que realza aún más el mérito del rendimiento del uruguayo.

Con esta actuación, Gorritti accedió a las semifinales, que estaban programadas para ayer, consolidando así su lugar entre los mejores jóvenes del canotaje internacional.

La participación del salteño representa un nuevo paso adelante para el canotaje uruguayo, que continúa ganando presencia en el plano internacional, impulsado por una generación de deportistas comprometidos y talentosos.

Cinco salteños rumbo a los Juegos Panamericanos Juveniles

Mientras tanto, otros cinco jóvenes salteños también se preparan para una cita deportiva continental de gran magnitud: los Juegos Panamericanos Juveniles y Sudamericano, donde competirán en representación de Uruguay.

Los deportistas Jorge Pereira, Felipe Agüero, Sofía De Lima, Milagros Crocci y Emilia Milich, todos pertenecientes al Club Remeros Salto, entrenan bajo la dirección del profesor Jorge Ferrier, afinando su rendimiento con vistas a este importante evento.

Los Juegos Panamericanos Juveniles reúnen a los mejores atletas sub20 del continente americano en múltiples disciplinas. En el caso del canotaje, ofrecen una plataforma clave para obtener experiencia internacional, evaluar el nivel regional y proyectar a las futuras generaciones hacia competencias olímpicas.

Finalizó el período de pases en la Liga Salteña de Básquetbol: arranca el Campeonato Preparación

on el cierre oficial del período de pases para la temporada 2025, la Liga Salteña de Básquetbol entra en una nueva etapa con el arranque del Campeonato Preparación, programado para el próximo 1º de agosto.

En total, se registraron 19 pases durante esta ventana de transferencias, la mayoría en carácter definitivo, aunque también se concretaron algunas incorporaciones como jugadores libres. Los clubes Juventus, Nacional y Salto Uruguay fueron los más activos en el mercado, lo que anticipa un torneo muy competitivo.

Altas confirmadas – Temporada 2025

Jugador De A Tipo Damián Izquierdo Allavena Juventus Definitivo Diego Aguirre Universitario Juventus Libre Juan M. Ruiz Nacional (Montevideo) Juventus Libre Gianno Belase Universitario Ferro Definitivo Ezequiel Correa Pelotaris Universitario Definitivo Nicolás Lewis Universitario Nacional Definitivo Facundo Villalba Salto Uruguay Nacional Definitivo Ramiro Gerez Salto Uruguay Nacional Definitivo Agustín De Los Santos Ferro Nacional Definitivo Lucas Conde Círculo Sportivo Nacional Definitivo Joaquín Borrallo Tabaré Nacional Definitivo Felipe Jofré Universitario Salto Uruguay Definitivo Luca Cattani Juventus Salto Uruguay Definitivo Mariano Techeira Universitario Salto Uruguay Definitivo Dionisio Rodríguez Universitario Salto Uruguay Definitivo Maximiliano Álvarez Touring Salto Uruguay Definitivo Jesua Medeiro Universitario Salto Uruguay Libre Lucas Masaferro Ferro Nacional Definitivo Matías Gómez Ferro Nacional Definitivo

Fixture Campeonato Preparación – 2025

El torneo se disputará a cinco fechas, con formato de todos contra todos:

1.ª Fecha – 1/8

Juventus vs Salto Uruguay

Universitario vs Ferro

Nacional vs Círculo

2.ª Fecha – 8/8

Ferro vs Juventus

Salto Uruguay vs Nacional

Universitario vs Círculo

3.ª Fecha – 15/8

Juventus vs Universitario

Círculo vs Salto Uruguay

Nacional vs Ferro

4.ª Fecha – 22/8

Círculo vs Juventus

Salto Uruguay vs Ferro

Universitario vs Nacional

5.ª Fecha – 29/8

Nacional vs Juventus

Salto Uruguay vs Universitario

Ferro vs Círculo

El Campeonato Preparación no solo marcará el regreso de la actividad oficial tras el receso, sino que servirá como termómetro para los equipos de cara al Torneo Principal que comenzará en los meses siguientes.

Formativas: actividad intensa en OBL U14 y el Campeonato Salteño

Mientras los mayores se alistan para el arranque del campeonato, las categorías formativas mantienen el ritmo competitivo con dos frentes en simultáneo: el Torneo OBL U14 y el Campeonato Salteño.

OBL U14 – Ventana 3

Sábado 26 de julio

Cancha de Ferro:

14:00 – Náutico vs Pacaembú

17:00 – Náutico vs Anastasia

Cancha de Universitario:

14:00 – Juventus vs Anastasia

17:00 – Juventus vs Pacaembú

Campeonato Salteño – Formativas Fecha 18

Viernes 25 de julio

Escuelita – 18:15

Nacional vs Salto Uruguay

Ferro vs Juventus

Mini – 19:30

Nacional vs Salto Uruguay

Ferro vs Juventus

Lunes 28 de julio – U14 – 19:30

Ferro vs Juventus

Nacional vs Salto Uruguay

Martes 29 de julio

U16 – 19:30

Ferro vs Juventus

Nacional vs Salto Uruguay

U18 – 21:00

Nacional vs Salto Uruguay

Ferro vs Juventus

Colibrí Hockey Salto: tres años de impulso al hockey femenino en el Norte

Colibí Hockey y la apuesta al futuro.

A tres años de su fundación, Colibrí Hockey Salto se posiciona como una de las instituciones deportivas más dinámicas y comprometidas con el desarrollo del hockey femenino en el Norte del país. Nacido con un fuerte enfoque formativo y social, el club ha construido un espacio donde el deporte, la disciplina y la contención conviven en un ambiente familiar y profesional.

Los entrenamientos se realizan en el Complejo Gautrón y están a cargo del profesor Luis Carlos Pereyra, Licenciado en Educación Física y técnico certificado por la Federación Uruguaya de Hockey y la Confederación Argentina de Hockey. Su formación continua en pedagogía y preparación física garantiza una enseñanza de calidad para todas las categorías.

Formación por categorías y entrenamiento integral

Colibrí Hockey abarca todas las etapas del desarrollo deportivo, ofreciendo entrenamientos diferenciados por edad y nivel:

Infantiles: 6 a 12 años

6 a 12 años Juveniles: 13 a 17 años

13 a 17 años Mayores: jugadoras con y sin experiencia, divididas en Primera, Segunda División y Novatas

Además de la práctica deportiva, las jugadoras complementan su preparación con clases de musculación y entrenamiento funcional en el gimnasio CORE, promoviendo así hábitos saludables y fortalecimiento físico.

Competencias regionales e internacionales en 2025

El año ha sido intenso en actividad para Colibrí, con participación continua en torneos y nuevas alianzas competitivas:

Campeonato Regional Seven : la categoría Primera compite frente a clubes de Paysandú, Young y Flores, con fechas mensuales en distintas sedes.

: la categoría Primera compite frente a clubes de Paysandú, Young y Flores, con fechas mensuales en distintas sedes. Torneo Promoción (Concordia, Argentina) : Colibrí participa con las categorías Juveniles, Primera y Segunda, sumando experiencia internacional.

: Colibrí participa con las categorías Juveniles, Primera y Segunda, sumando experiencia internacional. Triangular en desarrollo: junto a clubes de Paysandú y Young, Colibrí organizó un torneo para categorías formativas y nuevas jugadoras. Se proyecta su ampliación a clubes de Artigas y Bella Unión, fortaleciendo el hockey femenino del Norte.

Más que un club: experiencias que inspiran

La propuesta de Colibrí va más allá de la cancha. En julio, 46 integrantes del club —jugadoras, familiares y amigos— viajaron a Montevideo para presenciar la Copa Panamericana de Hockey, donde alentaron a Las Cimarronas, la selección femenina uruguaya. Un viaje inolvidable que unió generaciones en torno al deporte.

En agosto, el club dará inicio a los encuentros mensuales infantiles, con categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 junto a otros clubes de Salto, fomentando el deporte desde la base con enfoque lúdico, social y formativo.

Ya en septiembre, Colibrí participará de capacitaciones técnicas en Argentina, orientadas al perfeccionamiento de habilidades y la motivación del grupo.

Una invitación abierta todo el año

El club mantiene las puertas abiertas en todas las estaciones, con la posibilidad de integrarse en cualquier momento. Gracias a una propuesta sólida, personal capacitado e infraestructura adecuada, Colibrí Hockey Salto es una opción ideal para quienes quieran iniciarse o regresar al deporte.

Horarios de entrenamiento – Complejo Gautrón

Mayores: Martes y jueves de 20:00 a 21:30

Martes y jueves de 20:00 a 21:30 Infantiles: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 Juveniles: Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00

📞 Para consultas o inscripciones, comunicarse con Luis Carlos Pereyra al 098 278 120 o vía Instagram: @colibrihockey