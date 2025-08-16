back to top
Salto definió a sus clasificados para los Juegos Deportivos Nacionales

Tras las instancias clasificatorias, ya se conocen los atletas que representarán a Salto en
la próxima edición de los Juegos Deportivos Nacionales, una competencia que reúne a
estudiantes de todo el país en distintas disciplinas de atletismo.
La delegación salteña está integrada por jóvenes de liceos, UTU y centros educativos
privados, quienes lograron su lugar en la final nacional a través de marcas destacadas en
carreras, saltos y lanzamientos.

Varones clasificados

  1. Diego Silveira – C. Lavalleja – 2.000 mts
  2. Hosue Hock – Liceo 2 – Bala / Jabalina
  3. Junior Acosta – Liceo 2
  4. Steven Monzón – Liceo Constitución – Jabalina
  5. Junior Cardozo – Liceo Constitución – Salto Largo
  6. Nicolás Fagúndez – Liceo Constitución – 80 mts / Salto Largo
  7. Benjamín Molina – Liceo 2 – 80 mts
  8. Facundo Correa – Liceo Constitución – 800 mts / 2.000 mts
  9. Ezequiel Bicca – SAFA – 800 mts
  10. Mariano Bueno – C. Lavalleja – 150 mts
  11. Thian Ferreira – UTU – 100 mts
  12. Agustín Ferreira – Constitución – 100 mts / Bala
  13. Sebastián Lalindre – C. Lavalleja – 1.200 mts
  14. Luis Furtado – C. Lavalleja – 1.200 mts
  15. Franco Valentino – Esc. Técnica 2 – Bala
  16. Thiago Cabral – Constitución – Jabalina

Damas clasificadas

  1. Renata Vera – Liceo N°4 – Bala
  2. Yasmin Olivera – Liceo Constitución – Bala
  3. Sofía Seija – Liceo 2 – Salto Largo
  4. Ruth Aquino – Liceo 2 – Salto Largo
  5. Ana Chifflet – SAFA – 150 mts
  6. Belén Morelle – Salesianos – 150 mts
  7. Celeste Presentado – Salesianos – 80 mts
  8. Amanda Armstrong – Salesianos – 80 mts
  9. Celeste Almirón – C. Santa Cruz – 2.000 mts
  10. Pía Barrios – Liceo 2 – 2.000 mts
  11. Cristin Orihuela – SAFA – 800 mts
  12. Camila Toledo – Liceo 2 – 800 mts
  13. Valentina González – UTU – 100 mts
  14. Alfonsina Ferreira – Liceo 2 – 100 mts / Salto Largo
  15. Sofía Silveira – C. Lavalleja – Bala
  16. Micaela Rodríguez – C. Lavalleja – Bala

Más allá de las marcas, el proceso de clasificación dejó en evidencia el valor del deporte
como espacio de encuentro entre estudiantes de diferentes puntos de nuestro departamento.

Cada uno de los clasificados combina el compromiso con los entrenamientos con las responsabilidades académicas, un esfuerzo que también merece ser reconocido. Ahora, estos jóvenes tendrán la oportunidad de medirse con atletas de otros departamentos, compartir experiencias y seguir creciendo en lo personal y deportivo. La final nacional será el escenario para poner a prueba su preparación, pero también para celebrar el camino recorrido.

