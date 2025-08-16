Salto definió a sus clasificados para los Juegos Deportivos Nacionales

- espacio publicitario -



Tras las instancias clasificatorias, ya se conocen los atletas que representarán a Salto en

la próxima edición de los Juegos Deportivos Nacionales, una competencia que reúne a

estudiantes de todo el país en distintas disciplinas de atletismo.

La delegación salteña está integrada por jóvenes de liceos, UTU y centros educativos

privados, quienes lograron su lugar en la final nacional a través de marcas destacadas en

carreras, saltos y lanzamientos.



Varones clasificados

Diego Silveira – C. Lavalleja – 2.000 mts Hosue Hock – Liceo 2 – Bala / Jabalina Junior Acosta – Liceo 2 Steven Monzón – Liceo Constitución – Jabalina Junior Cardozo – Liceo Constitución – Salto Largo Nicolás Fagúndez – Liceo Constitución – 80 mts / Salto Largo Benjamín Molina – Liceo 2 – 80 mts Facundo Correa – Liceo Constitución – 800 mts / 2.000 mts Ezequiel Bicca – SAFA – 800 mts Mariano Bueno – C. Lavalleja – 150 mts Thian Ferreira – UTU – 100 mts Agustín Ferreira – Constitución – 100 mts / Bala Sebastián Lalindre – C. Lavalleja – 1.200 mts Luis Furtado – C. Lavalleja – 1.200 mts Franco Valentino – Esc. Técnica 2 – Bala Thiago Cabral – Constitución – Jabalina



Damas clasificadas

Renata Vera – Liceo N°4 – Bala Yasmin Olivera – Liceo Constitución – Bala Sofía Seija – Liceo 2 – Salto Largo Ruth Aquino – Liceo 2 – Salto Largo Ana Chifflet – SAFA – 150 mts Belén Morelle – Salesianos – 150 mts Celeste Presentado – Salesianos – 80 mts Amanda Armstrong – Salesianos – 80 mts Celeste Almirón – C. Santa Cruz – 2.000 mts Pía Barrios – Liceo 2 – 2.000 mts Cristin Orihuela – SAFA – 800 mts Camila Toledo – Liceo 2 – 800 mts Valentina González – UTU – 100 mts Alfonsina Ferreira – Liceo 2 – 100 mts / Salto Largo Sofía Silveira – C. Lavalleja – Bala Micaela Rodríguez – C. Lavalleja – Bala

Más allá de las marcas, el proceso de clasificación dejó en evidencia el valor del deporte

como espacio de encuentro entre estudiantes de diferentes puntos de nuestro departamento.

Cada uno de los clasificados combina el compromiso con los entrenamientos con las responsabilidades académicas, un esfuerzo que también merece ser reconocido. Ahora, estos jóvenes tendrán la oportunidad de medirse con atletas de otros departamentos, compartir experiencias y seguir creciendo en lo personal y deportivo. La final nacional será el escenario para poner a prueba su preparación, pero también para celebrar el camino recorrido.