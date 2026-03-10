Salto: de la recompensa campeona al horizonte de los Cuartos de Final

Tras el eco de los festejos y la merecida consagración el pasado domingo como flamante Campeón del Litoral Norte, la selección de Salto transitó las horas de un lunes de descanso necesario. El cuerpo técnico dispuso una jornada libre para procesar la gloria regional, pero el calendario de la Copa Nacional de Selecciones no permite distracciones prolongadas. El 1 a 0 a Paysandú. La prolongación del invicto. Nuevamente Salto en lo alto del Campeonato del Litoral Norte. La saludable costumbre campeona.

EL RETORNO Y LA PLANIFICACIÓN

Este martes, el plantel retomará los entrenamientos con el foco puesto en una nueva etapa: los Cuartos de Final del Torneo del Interior. El objetivo inmediato sitúa a la «naranja» en territorio ajeno, debiendo visitar a Maldonado Interior (Zona Oeste).

La logística para el encuentro ya está definida, de acuerdo al propio apunte de Rony Guzmán Costa.

Desde EL PUEBLO, cuestión de repaso

* Partida: El plantel emprenderá viaje el sábado después del mediodía.

* Cita: El partido de ida se disputará el domingo a las 19:45 horas.

* Escenario: El Estadio Julio César Abadie recibirá el primer capítulo de esta llave.

EL DILEMA SANITARIO

No todo es color de rosas en el campamento salteño. La principal preocupación de estas horas radica en la evolución de Nicolás Arbiza. Su lesión plantea una interrogante para el esquema del equipo, y su disponibilidad será evaluada minuciosamente en los entrenamientos de la semana para determinar si podrá ser de la partida en el Este.

Salto ya dio el primer paso de la temporada al reinar en el Litoral Norte; ahora, con la chapa de campeón regional, inicia el camino más exigente hacia la cumbre del fútbol del interior. La última vez de unSalto consagrado a nivel del Interior en el 2020. La tercera vez en la historia, después de aquel 1979 primero y 2015 después.

Zona Oeste, el rival que espera

El cruce ante Maldonado Interior (Zona Oeste) no es un compromiso más. El equipo llega a estos Cuartos de Final tras una definición electrizante en la Confederación del Este. La historia reciente no miente. Zona Oeste se ha hecho fuerte en el Estadio Julio César Abadie. Es un equipo que suele proponer un juego ordenado y de mucha intensidad física. Recientemente,

EL PERFIL TÁCTICO

Se caracterizan por un retroceso rápido y transiciones por las bandas. Nombres como Ignacio Peñas, Facundo Díaz y el propio Lazo son piezas clave en un engranaje que prioriza la solidez defensiva para luego herir de contragolpe. Para el hincha salteño, este duelo evoca inevitablemente la final de la Copa Nacional de 2015. En aquella ocasión, Salto se coronó campeón precisamente ante Zona Oeste en una definición por penales inolvidable en el mismo escenario donde se jugará este domingo. Aquella noche, el «Abadie» fue testigo del grito de gloria naranja; ahora, el destino los vuelve a poner frente a frente en una instancia de eliminación directa.

EL FACTOR EMOCIONAL

Salto llega con el «viento en la camiseta» tras el título del Litoral Norte, pero deberá manejar la ansiedad de la alta competencia y el desgaste físico. La posible ausencia de Arbiza obliga a un replanteo: ¿apostará el técnico por un esquema más conservador en la ida o mantendrá la vocación ofensiva que lo llevó a la copa regional?

El domingo a las 19:45, bajo las luces de Pan de Azúcar, se empezará a escribir un nuevo capítulo de este tiempo de Zona Este y Salto. La primera pulseada siempre es una pulseada especial. Lo es.

El «Pardo» De Peñarol

La variante consumada, desde el momento que en un principio el partido entre Zona Oeste y Salto estaba pactado para la hora 22. En definitiva, hay que hablar de las 19.45′. El estadio, no es otro que el «Julio César Abadie» de aquella localidad en el «interior profundo» de Maldonado. El nombre, una manera de perpetuar la valoración a uno de los punteros más prominentes de la historia del fútbol uruguayo: el «Pardo» Abadie lo fue. Campeón de América y del Mundo con Peñarol en 1966, sumándose a la delantera de Pedro Virgilio Rocha, Alberto Pedro Spencer, Julio César, Héctor «Lito» Silva y Juan Joya Cordero. Otros cracks. Otro tiempo. El «Pardo» supo ser DT también y siéndolo en la selección de Maldonado, dirigió a un salteño: Alcides Edgardo Nieto.

