Salto, cuna del Tannat: comienza una semana para celebrar nuestra identidad y legado

Del 13 al 18 de abril, Salto y Concordia se unen para homenajear a Pascual Harriague con cultura, gastronomía y recorridos por el patrimonio vitivinícola.

Cada rincón de nuestra ciudad guarda un fragmento de la historia que Pascual Harriague comenzó a escribir en el siglo XIX. Hoy, esa herencia se transforma en celebración con una nueva edición de la Semana de Harriague, que se desarrollará del 13 al 18 de abril. Este año, la festividad cobra una relevancia especial al consolidar el lema «Salto, cuna del Tannat«, un reconocimiento que ya se encuentra a estudio en el Parlamento Nacional con el respaldo de los representantes del departamento.

Lo que hace única a esta edición es su carácter binacional. Por primera vez, el Tannat cruza el río para unir a Salto con Concordia en una agenda compartida que pone en valor la tradición vasca y el patrimonio productivo de toda la región. Es un esfuerzo conjunto entre el Centro Vasco, la Intendencia de Salto y los vitivinicultores locales, quienes trabajan para que el sitio histórico de la Bodega Harriague recupere su brillo y se mantenga como un símbolo vivo de nuestra identidad.

- espacio publicitario -

Guía de actividades: Semana de Harriague

Para que no te pierdas nada de esta gran fiesta cultural y gastronómica, te presentamos el programa detallado día por día:

Lunes 13: El inicio en el Mercado

19:30 hs: Apertura oficial por parte de la Comisión de Gestión y autoridades en el Mercado 18 de Julio.

Apertura oficial por parte de la Comisión de Gestión y autoridades en el Mercado 18 de Julio. 20:00 hs: Inauguración de la muestra fotográfica de Marcelo Cattani.

Martes 14: Historia y naturaleza

10:00 hs: Ofrenda floral en el Panteón Harriague (Cementerio Central).

Ofrenda floral en el Panteón Harriague (Cementerio Central). 10:30 hs: Circuito autoguiado «Entre Viñas y Bodegas».

Circuito autoguiado «Entre Viñas y Bodegas». 18:00 hs: Plantación de un retoño de guaviyú en la Bodega Harriague por el Ing. Wilson González.

Plantación de un retoño de guaviyú en la Bodega Harriague por el Ing. Wilson González. 19:00 hs: Charla virtual y presencial sobre los desafíos de la Bodega Harriague en el Mercado 18.

Miércoles 15: Tradición y sabores

19:30 hs: Espectáculo de danzas folclóricas y tango en el Mercado 18.

Espectáculo de danzas folclóricas y tango en el Mercado 18. 20:00 hs: Charla del Enólogo Mauricio Garrone (INAVI) sobre el legado de Harriague.

Charla del Enólogo Mauricio Garrone (INAVI) sobre el legado de Harriague. 20:30 hs: Club del Vino: presentación de bodega y delicias de la gastronomía vasca.

Jueves 16: El saber del vino

19:00 hs: Seminario sobre los sabores del Tannat según la región (Bodega Harriague).

Seminario sobre los sabores del Tannat según la región (Bodega Harriague). 20:30 hs: Presentación «La cepa de los tres nombres» por Marta de Pedro.

Presentación «La cepa de los tres nombres» por Marta de Pedro. 21:00 hs: Presentación del vino Nápoles Reserva Tannat y cocina vasca.

Viernes 17: Encuentro binacional en Concordia

17:00 hs: Visitas guiadas a Bodega Robinson y Bodega Pampa Azul en Argentina. (Reservas al +549 11 6184 3003).

Visitas guiadas a Bodega Robinson y Bodega Pampa Azul en Argentina. (Reservas al +549 11 6184 3003). 20:00 hs: Seminario «Las caras del Tannat» en el Gran Hotel Concordia.

Seminario «Las caras del Tannat» en el Gran Hotel Concordia. 22:00 hs: Degustación de vinos norteños a cargo de Bodega Mori Maglio.

Sábado 18: El gran cierre en el río y la bodega

10:00 hs: Circuito guiado «El río cuenta» en el Puerto de Salto (Reservas al 099 358 764).

Circuito guiado «El río cuenta» en el Puerto de Salto (Reservas al 099 358 764). 14:00 y 17:00 hs: Talleres de elaboración de grappa y vermouth artesanal en la Bodega Harriague.

Talleres de elaboración de grappa y vermouth artesanal en la Bodega Harriague. 18:00 hs: Feria gastronómica «Los sabores del Tannat» con la participación de UTU y emprendedores locales.

Feria gastronómica «Los sabores del Tannat» con la participación de UTU y emprendedores locales. 20:00 hs: Degustación de bodegas salteñas y cierre musical con el espectáculo en vivo «A Rienda Suelta».

Toda la ciudadanía está invitada a sumarse a estas propuestas que refuerzan nuestra posición como el corazón de la cepa insignia del Uruguay.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/prxm