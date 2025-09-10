Salto conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

- espacio publicitario -

Conciencia y comunidad en torno a la salud mental

Este miércoles 10 de setiembre, la Plaza Treinta y Tres Orientales fue escenario de una jornada de concientización en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La actividad, abierta a toda la comunidad, reunió a instituciones, profesionales y vecinos con el objetivo de visibilizar la problemática y promover un enfoque solidario y comunitario.

La iniciativa se organizó de manera interinstitucional con el apoyo de diversas organizaciones sociales y sanitarias. En representación del Gobierno de Salto, participó el secretario general, Cr. Walter Teixeira Núñez, quien reafirmó el compromiso departamental con la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental como política pública prioritaria.

Talleres, stands y mensajes claros

Durante la jornada se instalaron stands informativos, se distribuyó material de difusión y se desarrollaron talleres y espacios de diálogo coordinados por profesionales y referentes institucionales.

El mensaje central fue contundente: “El suicidio es un problema de salud pública que puede prevenirse” y “la sociedad entera tiene un papel clave: escuchar, contener y ofrecer alternativas”.

Hablar salva vidas

La propuesta buscó reforzar la idea de que hablar sobre el suicidio salva vidas y que nadie debe atravesar estas situaciones en soledad. Se destacó que existen servicios, instituciones y personas dispuestas a acompañar y brindar apoyo.