El Gobierno de Salto realizará el evento “Mujeres que dejan huellas” este 8 de marzo en Costanera Norte, con cantautoras locales y entrada libre.

Salto conmemora el 8M con el evento “Mujeres que dejan huellas”

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Salto anunció la realización del evento cultural “Mujeres que dejan huellas: La naranja se pasea Vol. II”, una propuesta artística que busca generar un espacio de reflexión colectiva y reconocimiento del aporte de las mujeres en la sociedad.

La actividad es organizada por la Coordinación de Género de la Intendencia de Salto, en conjunto con Vice Versa Producciones, y se desarrollará este domingo 8 de marzo a partir de las 18:00 horas en el escenario de la Costanera Norte.

Bajo la consigna “Cuando las mujeres avanzan, la sociedad avanza”, la jornada se propone reafirmar el rol de las mujeres en la cultura local, con especial protagonismo de artistas salteñas que compartirán su música y composiciones ante el público.

Cantautoras salteñas en escena

El espectáculo contará con la participación de un grupo de cantautoras locales que subirán al escenario para presentar un repertorio propio. La grilla artística estará integrada por:

Agus del Agua

Carmela

Lore Fernández

Pame Cattani

Las artistas ofrecerán propuestas musicales que combinan sensibilidad, identidad local y composiciones propias, consolidando un espacio donde la música se transforma también en una forma de expresión social y cultural.

Un espacio para visibilizar el talento femenino

Desde la Coordinación de Género de la comuna se destacó que la actividad busca visibilizar el talento femenino y fortalecer la participación de las mujeres en los espacios públicos de expresión artística.

Además del componente cultural, el evento pretende generar un punto de encuentro para reflexionar sobre los avances y desafíos vinculados a la igualdad de derechos y oportunidades.

La actividad será con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a todas las familias salteñas a participar de esta propuesta cultural que combinará música, encuentro ciudadano y conmemoración en la costa de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wby0