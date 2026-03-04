Salto cerró un exitoso Carnaval 2026

Falleció el 3 de marzo del 2026, a los 64 años de edad. Magdalena Irene Centurión. Sus hijas: Virginia y Marcela. Sus nietos y sus bisnietos. Sus hermanas. Y respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse en Cementerio de Barrio Artigas, hora 12:00.