Salto cerró un exitoso Carnaval 2026

Tras el cierre de las festividades de Carnaval en nuestro departamento, el coordinador de Comunicación y Eventos, Juan Carlos Ambrosoni, realizó un balance sumamente positivo sobre el desarrollo de los eventos que integraron el calendario oficial, destacó el alto nivel artístico y la respuesta del público en cada una de las instancias programadas.
El jerarca transmitió su satisfacción por el éxito de todas las actividades, que tuvo como broche de oro el tradicional concurso local de las Llamadas al Puerto. En ese sentido, extendió un reconocimiento especial a las siete comparsas de negros y lubolos por su desempeño durante el recorrido desde Plaza Treinta y Tres hasta la intersección de Brasil y Chiazzaro, consolidando una puesta en escena que atrajo tanto a residentes como a visitantes.
Ambrosoni repasó el cronograma que empezó el pasado 24 de enero con la elección de la Reina del Carnaval y continuó con los desfiles de Escuelas de Samba en la Costanera Norte durante los primeros días de febrero. Indicó que el despliegue logístico permitió ofrecer un espectáculo de jerarquía que posiciona a Salto como un destino de referencia para el turismo regional en estas fechas.
Resultados de la competencia y apoyo a la cultura local
En el marco del concurso regional, destacó la participación de agrupaciones de otros departamentos, resultando ganadora la comparsa «La Sanza» de Mercedes, Soriano. A nivel local, el primer premio fue obtenido por «Xangó Candombe», y felicitó a todos los actores carnavaleros por su labor técnica y artística.
Asimismo, el Parque Harriague fue el escenario de cuatro jornadas dedicadas al género de murga en el concurso organizado por la Asociación Salteñas de Actores de Carnaval (ASAC) con el apoyo del Gobierno de Salto. Ambrosoni valoró la participación de los conjuntos locales y de ciudades vecinas, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Carlos Albisu en seguir fortaleciendo esta fiesta popular año tras año para elevar su calidad y alcance.
Compromiso con la inclusión y la convivencia
Por su parte, la responsable del área de Discapacidad, Guillermina Sirio, enfatizó el comportamiento ejemplar de la ciudadanía respecto a las normativas de convivencia vigentes. Sirio agradeció el cumplimiento de la Ley 20.246 y el Decreto departamental 7292/2021, que limitan el uso de pirotecnia sonora por encima de los 105 decibeles. La funcionaria señaló que el respeto a estas disposiciones es fundamental para garantizar que las festividades sean disfrutadas por todos los integrantes de la sociedad, reafirmando el compromiso del Gobierno de Salto con la sensibilización y la inclusión social.
