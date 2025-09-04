Salto celebra la literatura con la Feria del Libro y la Nave Literaria

- espacio publicitario -

Una semana a puro encuentro cultural en la región

Durante la primera semana de setiembre, Salto se convierte en epicentro de la cultura con dos propuestas destacadas: la 3ª edición de la Feria del Libro en el Mercado 18 de Julio y la iniciativa binacional La Nave Literaria, que une a Salto y Concordia en torno a la literatura. Ambas actividades cuentan con fuerte respaldo institucional y posicionan a la región como un polo de integración cultural y turística.

Feria del Libro de Salto

Desde el martes 2 y hasta el domingo 7 de setiembre, se desarrolla la 3ª edición de la Feria del Libro en el Mercado 18 de Julio, declarada de Interés Ministerial por el MEC y de Interés Departamental por la Junta de Salto.

El evento reúne miles de libros para todas las edades y géneros, con la participación de editoriales, escritores, artistas, docentes y lectores. Presentaciones de libros, espectáculos artísticos, charlas temáticas y actividades para niños marcan una programación variada y gratuita durante toda la semana.

Agenda destacada

Viernes 5 de setiembre 18:30 h – Grupo de danzas folclóricas Presagio de Tradición. 19:30 h – Presentación del libro Martín Aquino, el matrero de Serrano Abella, con Jorge Eduardo de Souza.

Sábado 6 de setiembre 19:30 h – Presentación de Sobre esta tierra de Lalo Barrubia, a cargo de Marilina Alvez. 21:00 h – Charla sobre Marineros Vascos con el escritor Jorge Supparo.

Domingo 7 de setiembre Gran cierre con programa en vivo, entrevistas, sorteos y música en directo.



La Nave Literaria: integración binacional

En paralelo, el viernes 5 y sábado 6 se llevará adelante La Nave Literaria, una propuesta de integración cultural y turística en el marco de la Feria Provincial del Libro de Concordia.

Con el servicio de lanchas de Sancristobal, escritores y visitantes podrán cruzar el río para participar de la feria en ambas orillas. El profesor Silvio Previale coordina la actividad, acompañando los viajes con su acordeón y guiando a los visitantes en la ciudad.

Horarios de cruce

Salto → Concordia: 8:45 h y 12:30 h.

Concordia → Salto: 9:00 h y 12:45 h.

El pasaje tiene un costo de 10.000 pesos argentinos (residentes en Argentina) o 400 pesos uruguayos (residentes en Uruguay), con inscripción previa.

Ambas propuestas cuentan con el apoyo del Gobierno de Salto y el Gobierno de Entre Ríos, consolidando la cultura y el turismo como puentes de integración entre comunidades hermanas.