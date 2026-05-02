Salto: buscan a hombre ausente y reportan varios incidentes

Policía solicita colaboración para ubicar a Fernando Solaro

La Policía solicita la colaboración de la población para ubicar a Fernando Solaro, de 37 años de edad, quien se encuentra ausente.



Según la información oficial, fue visto por última vez el pasado lunes 27 de abril de 2026, sobre la hora 14:40, en Ruta Nacional Nº 3, cruzando el puente sobre el río Daymán en dirección al sur.

Fernando es de complexión delgada, estatura media y vestía al momento de su desaparición: championes verdes, jogging gris, canguro rojo, gorro con visera blanca hacia atrás y mochila negra con detalles rojos.



Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero comunicarse de inmediato con la Policía.

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Joven sufrió arrebato en la vía pública

Personal policial concurrió a la zona de Dr. Arregui y Candelaria Areta de Amorín por un arrebato ocurrido en la vía pública.



En el lugar fue entrevistada una joven de 18 años, quien manifestó que un masculino se le aproximó y le arrebató su teléfono celular marca OPPO, modelo Reno 14, dándose posteriormente a la fuga.



La Policía trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Conductor perdió el control y chocó contra vehículo estacionado

Policía acudió a avenida Gobernador José Joaquín de Viana y calle Rivera por un siniestro de tránsito.



En el lugar, un hombre de 49 años manifestó que circulaba en camioneta por calle Rivera hacia el este cuando, en determinado momento, perdió el dominio del vehículo, impactando contra un automóvil que se encontraba estacionado a mitad de cuadra.



Concurrió una unidad de emergencia médica, diagnosticando al conductor con traumatismo leve frontal y escoriaciones, otorgándosele el alta médica en el lugar.

Se continúa trabajando en el hecho.



Motociclista sufrió convulsión y cayó en la vía pública

Personal policial concurrió a la intersección de Intendente Juan H. Paiva y Juan Carlos Gómez por una persona caída en la vía pública en aparente estado convulsivo.

En el lugar, una mujer informó que su pareja, un hombre de 52 años, habría salido en motocicleta y sufrido una convulsión, lo que provocó su caída del birrodado.



Al sitio acudió ambulancia de EMI, diagnosticando convulsión en vía pública y traumatismo de cráneo, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

La Policía continúa trabajando en el caso.

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