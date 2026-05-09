Salto bajo agua, emergencias sanitarias y una preocupante realidad vial

La semana en el departamento ha estado marcada por la intensidad climática, reclamos históricos por infraestructura y datos reveladores sobre la seguridad vial que ponen a Salto en el centro del análisis nacional.

1. Aislamiento y reclamos por infraestructura

Las intensas lluvias, que superaron los 100 milímetros, volvieron a exponer la vulnerabilidad de las zonas rurales. Paso Cementerio y Pueblo Quintana quedaron aislados, dejando incluso a funcionarios del BPS y efectivos policiales atrapados durante horas por la crecida de los arroyos.

Los vecinos han alzado la voz exigiendo soluciones definitivas. El foco está puesto en puntos críticos como el puente Paso Potrero de la Nerunguá, cuya estructura presenta rajaduras desde hace años, representando un peligro latente para quienes transitan por la zona.

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2. Mayo Amarillo: Cifras que duelen

En el marco de la campaña de sensibilización vial, la UNASEV presentó estadísticas alarmantes del año pasado:

471 muertes por siniestros de tránsito a nivel nacional.

por siniestros de tránsito a nivel nacional. 369 homicidios en el mismo periodo, lo que demuestra que la «epidemia» de la calle sigue siendo más letal.

El caso particular de Salto:

A diferencia de la tendencia nacional, en Salto las mujeres son las principales víctimas de los siniestros. Además, las autoridades advierten sobre el vacío legal de los monopatines eléctricos, que alcanzan los 70 km/h sin regulaciones ni controles claros.

3. Crisis en Saucedo: 800 vecinos y un solo enfermero

La situación de salud en Saucedo es crítica. La comunidad depende de un único profesional de enfermería y carece de ambulancia. Lo más polémico es la denuncia de que ASSE habría bloqueado la donación de una unidad móvil por parte de una fundación privada. Ante esto, los vecinos tramitan su propia personería jurídica para recibir la donación de forma directa y dejar de depender de traslados en vehículos particulares.

4. Crónica Roja y Sociedad

Escolaridad y Drogas: Una niña de 10 años asistió a la escuela con marihuana en su mochila, un caso que ya está bajo investigación policial.

Una niña de 10 años asistió a la escuela con marihuana en su mochila, un caso que ya está bajo investigación policial. Violencia Urbana: En la zona de San Martín e Itapebí, un joven de 28 años sufrió hundimiento de cráneo tras una brutal golpiza.

5. Cultura y Medios: Oro para Salto

No todo son noticias preocupantes. El programa «Objetivo» fue galardonado con el oro en los premios Río de los Pájaros. Sus conductores, Luciana Carvallo y Manolo Pérez, preparan el estreno de la segunda temporada por El Pueblo TV.

Asimismo, el cine local está de fiesta: el 14 de mayo se estrena en el Cine Sarandí la película «Nico», el primer largometraje de ficción filmado íntegramente en la ciudad de Salto.

Para la reflexión: Ante el dato de que en Salto mueren más mujeres por accidentes de tránsito que en el resto del país, cabe preguntarse: ¿Es una falla en los controles, un problema de la infraestructura urbana o responde a los patrones de movilidad locales?

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