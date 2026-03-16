Salto avanzó con la prueba teórica para choferes cobradores de ómnibus

El Gobierno de Salto realizó la prueba teórica del concurso para choferes cobradores del transporte urbano. Los postulantes que aprueben pasarán a una instancia práctica eliminatoria.

Se realizó la prueba teórica del concurso para choferes cobradores del servicio de ómnibus

El Gobierno de Salto cumplió una nueva etapa del concurso para la selección de choferes cobradores que se desempeñarán en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

La instancia tuvo lugar en instalaciones de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, institución que cedió un salón para la realización de la prueba teórica. Desde el Gobierno Departamental se agradeció a las autoridades universitarias por la colaboración brindada para concretar esta parte del proceso.

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El coordinador de Gestión Humana, Alejandro Secco, destacó que se trata de una instancia “importante y trascendente” dentro del proceso de selección de personal que, en el futuro, tendrá a su cargo una tarea clave para el funcionamiento del transporte público departamental.

El concurso había comenzado tiempo atrás con el período de inscripciones y una primera selección de postulantes, en base al cumplimiento de los requisitos establecidos. En esta etapa, los aspirantes debieron rendir una prueba teórica compuesta por 30 preguntas vinculadas a los conocimientos específicos necesarios para desempeñarse como conductores de ómnibus.

Las preguntas incluyeron contenidos relacionados con el reglamento y las normas de tránsito, además de aspectos de mecánica, conducción y comportamiento en la vía pública, elementos considerados fundamentales para garantizar una correcta selección de los futuros funcionarios que estarán al frente de las unidades.

Secco explicó que quienes superen esta etapa accederán a una prueba práctica, también de carácter eliminatorio, que consistirá en la conducción de un ómnibus por las calles que integran el recorrido habitual del servicio.

El jerarca subrayó además que se trata de una instancia relevante tanto para el sistema de selección de personal de la Intendencia como para el resultado final del proceso, teniendo en cuenta que el transporte público constituye un servicio esencial para la población.

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