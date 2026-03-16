Salto avanza hacia una Smart City con Zona Azul digital

La Intendencia de Salto digitalizará la Zona Azul mediante una app para cuidacoches y enviará un proyecto para regular plataformas de transporte y ordenar el sector.



Salto hacia la «Smart City»: Intendencia digitaliza el servicio de cuidacoches y regularizará el taxi

La comuna apuesta a la tecnología para optimizar trámites y mejorar los ingresos de los trabajadores de calle. Además, se enviará un proyecto a la Junta Departamental para formalizar aplicaciones de transporte y combatir el «taxi trucho».

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La Intendencia de Salto se encuentra en pleno proceso de modernización institucional bajo el concepto de Smart City (ciudad inteligente). Esta transición tecnológica ya se percibe en la atención al público, donde el personal administrativo ha diversificado sus tareas para gestionar trámites a través de la web y aplicaciones móviles, reduciendo la presencialidad y agilizando los turnos.

Revolución digital en la «Zona Azul»

El Director de Tránsito Alberto Subí dijo: “Mis funcionarios en la cartera ya no solo trabajan atendiendo al público en forma personal sino también por la aplicación y la web en donde recibimos trámites y brindamos horarios de atención a la ciudadanía. Es cierto que lo nuevo asusta, que es difícil aggiornarse, pero la tecnología hay que respetarla, y está en camino. Los cuidacoches van a tener en sus celulares una aplicación a través de la cual van a poder expedir la tarjeta azul, ellos van a tener la posibilidad de cobrar de la misma manera. Es decir que si bien tienen miedo como nos lo han expresado, nosotros lo hemos conversado, la intendencia no los va a dejar solos”.

Uno de los cambios más ambiciosos impactará directamente en los cuidacoches. La comuna implementará una aplicación móvil para que estos trabajadores puedan expedir y cobrar la «tarjeta azul» de forma digital.

Pese a las lógicas incertidumbres que genera el cambio, las autoridades aseguran que el sector de Innovación y Desarrollo acompaña diariamente a los trabajadores en este proceso. «La tecnología asusta, pero hay que respetarla porque es el camino», señalaron fuentes municipales. La proyección a futuro es que la herramienta no solo modernice el cobro, sino que genere ingresos extra para los cuidacoches mediante un porcentaje por servicios vendidos a través de la plataforma, incluso fuera de sus horarios habituales.

Operativos de tránsito e incautaciones

En cuanto a la seguridad vial, la Intendencia aclaró la división de roles en los operativos callejeros. Mientras que la comuna se centra en controles de espirometría positiva durante los fines de semana, el Ministerio del Interior lidera las fiscalizaciones de lunes a viernes (como el operativo «Ñandubay»).

Se remarcó que, aunque la policía realiza el procedimiento de incautación, la administración de las multas y el trámite de devolución es competencia exclusiva de la Intendencia. En ese sentido, las autoridades alertaron sobre un colapso en el sistema de devoluciones debido a la gran cantidad de vehículos retenidos por falta de licencia de conducir. Se exhorta a la población a tramitar sus permisos con antelación para evitar la retención del vehículo.

“En el caso de las incautaciones de vehículos en Salto se ocasiona debido a la falta de licencia de conducir de los conductores. Por esto les pedimos a la ciudadanía que haga sus trámites con antelación para conducir, estos trámites demoran algunos días dado que hay pruebas teóricas y prácticas”.

Guerra al transporte informal: Apps y nuevas chapas

La problemática del transporte de pasajeros está en el centro de la agenda. El diagnóstico es preocupante: frente a solo 73 taxis formales, conviven cerca de 300 vehículos informales («truchos») y unas 35 unidades que operan bajo aplicaciones como Uber sin marco regulatorio local.

Para resolver este desequilibrio, el Ejecutivo enviará el próximo mes un proyecto de reglamento a la Junta Departamental para habilitar formalmente los medios de transporte digitales, siguiendo el modelo de Montevideo, Canelones y Maldonado.

Como medida complementaria para fortalecer al sector formal, la Intendencia anunció que cumplirá con la normativa de emitir un 10% anual de nuevas chapas para taxis. Esto significa que este año se habilitarán 7 nuevas matrículas, buscando profesionalizar el servicio y garantizar que los ciudadanos cuenten con seguros y resguardos legales al viajar.

“El ejecutivo tuvo una brillante idea, la solución más allá de la organización que Tránsito le va a dar, la solución puede venir desde un reglamento a enviarse a la Junta Departamental el mes que viene que pretende se vote la implementación de lo que se denominan medios de transporte digitales, como funcionan en montevideo, canelones y maldonado.

Allí abrimos una puerta, corregimos los más de 300 informales. Estamos muy contentos porque entendemos que esa es la solución, va a costar pero lo vamos a lograr” concluyó Subí.

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