Salto avanza en la apertura de un refugio exclusivo para mujeres



El MIDES Salto anunció la próxima inauguración de un refugio específico para mujeres en situación de calle. El dispositivo funcionará todo el año y se suma al fortalecimiento de políticas sociales coordinadas a nivel departamental.

MIDES abrirá refugio para mujeres en situación de calle antes del invierno

El director departamental del MIDES en Salto Jorge Vaz Tourem, anunció que se trabaja intensamente en la apertura de un refugio específico para mujeres en situación de calle, con el objetivo de que quede operativo antes de la llegada del invierno.

El dispositivo funcionará todo el año y se suma al fortalecimiento de políticas sociales coordinadas a nivel departamental.

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Actualmente las mujeres estas condiciones están residiendo en el refugio mixto.

“Estamos trabajando en forma ardua porque necesitamos inaugurar antes de que empiece el invierno un refugio específico para mujeres, que también va a funcionar de manera permanente”, señaló.

El nuevo dispositivo funcionará las 24 horas y durante todo el año, replicando el modelo implementado en el refugio actual. “Vamos a pasar a contar en el departamento con dos dispositivos que tienen una lógica permanente y esta mirada de trabajar sobre la integración social”, agregó.

La iniciativa responde al crecimiento de la población en situación de calle. “Hoy hay más de 8 mujeres que están en el refugio mixto. La idea es poder tener un dispositivo específico, porque hay problemas que requieren una atención particular y además necesitamos más cupos”, explicó.

Un modelo de refugio centrado en la integración

El futuro refugio se integrará a una estrategia más amplia que apunta a la inclusión social y a que estos espacios funcionen como dispositivos de transición. “La idea es que no sea un dispositivo permanente, sino que sea transitorio, pero que en esa salida no implique desentenderse del refugio”, afirmó Vaz Tourem.

En paralelo, el refugio vigente ha experimentado cambios sustanciales en su funcionamiento. “A partir de este año empezó a funcionar los 365 días del año y las 24 horas del día”, indicó.

Este nuevo enfoque permitió fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia. “Además de tener un lugar donde dormir o hacer una comida, es un espacio donde construyen comunidad entre ellos y con los vecinos”, sostuvo.

Puertas abiertas y participación de los usuarios

Una de las experiencias más destacadas fue la jornada de puertas abiertas”, impulsada por los propios usuarios.

“Ellos le denominaron refugio de puertas abiertas porque era la invitación a que la comunidad vaya y conozca cómo transcurre su proceso de participación en el dispositivo”, explicó. La actividad permitió mostrar avances concretos. “Para nosotros fue un orgullo que muestren el refugio todo pintado y arreglado por ellos mismos. Decoraron todos los espacios”, destacó.

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados de capacitación. “21 personas recibieron sus certificados de estudio en electricidad, albañilería y sanitaria”, precisó.

Además, los participantes presentaron producciones culturales y talleres. “Mostraron talleres de escritura, de expresión escrita y también los talleres de murga, además de artesanías que realizan”, agregó. Otro aspecto relevante es el acompañamiento posterior. “Se conformó un grupo de egresados, personas que hoy pueden sostener un alquiler pero que siguen yendo al refugio para dar una mano”, valoró.

El funcionamiento del refugio se sostiene con una fuerte articulación institucional. “Hay un compromiso fuerte de la Intendencia, a través del CECOED, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior y de la Junta de Drogas”, señaló.

En particular, destacó la atención sanitaria. “Todos los jueves va un equipo de salud a hacer atención dentro del refugio”, indicó. También subrayó el rol del dispositivo Ciudadela en el abordaje de adicciones: “Trabajamos los temas de consumo problemático de sustancias”.

La respuesta de la comunidad fue otro aspecto destacado. “Que haya ido el gerente del Centro Comercial y que se hayan arrimado empresas nos habla de una participación de toda la comunidad”, afirmó. “Son problemas que tenemos que asumir como sociedad y como salteños”,concluyó.

La Mesa Interinstitucional y la planificación social

Finalmente, Vaz Tourem se refirió al trabajo de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales como ámbito clave de coordinación.

“La Mesa es el espacio donde confluyen los organismos estatales que tienen que ver con el desarrollo social y territorial”, explicó.

En ese marco, se viene trabajando en una agenda integral. “Lo que venimos procesando es la agenda de trabajo con proyectos concretos que tienen que ver con el desarrollo en el territorio”, señaló. Entre los ejes, mencionó el enfoque generacional. “Cómo abordar los temas de la infancia, que es una prioridad, pero también la juventud y los adultos mayores”, indicó.

Asimismo, se integran múltiples problemáticas. “Se trata de un abordaje que incluye salud, educación, vivienda y el ejercicio de derechos”, agregó. “La idea es tener un documento que organice y le dé sentido a todas las propuestas que surgen de la Mesa y de otros espacios de trabajo”, explicó.

“Se trata de recoger todos esos insumos para plasmar una agenda departamental que nos oriente la tarea hacia adelante” culminó señalando Vaz Tourem.

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