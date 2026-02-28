Salto avanza en gestión del riesgo hídrico con Salto Grande

Intendencia de Salto y Salto Grande coordinan acciones para fortalecer el Plan de Emergencias y mejorar la seguridad hídrica de comunidades aguas abajo.

Reunión de trabajo para fortalecer la gestión del riesgo hídrico

El Gobierno Departamental de Salto mantiene activa su agenda de coordinación en materia de prevención y seguridad hídrica. En ese marco, el intendente Carlos Albisu, acompañado por el secretario general Walter Texeira Núñez y el equipo del CECOED encabezado por Aquiles Mainardi, participó en una instancia de trabajo junto a autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y profesionales del Área de Hidrología del organismo.

El encuentro tuvo como eje principal continuar avanzando en la implementación del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) vinculado a la represa de Salto Grande, una herramienta orientada a fortalecer los mecanismos de respuesta ante eventuales contingencias vinculadas al comportamiento del río Uruguay y la infraestructura hídrica.

Durante la reunión, el intendente destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre el Gobierno Departamental y Salto Grande, subrayando la importancia de la planificación anticipada y la coordinación entre instituciones para garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas aguas abajo de la represa.

Por su parte, el vicepresidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta, Nicolás Urrutia, valoró el proceso que lleva adelante el organismo en la elaboración y puesta en marcha del PADE. Señaló que la articulación permanente entre Salto Grande y la Intendencia resulta clave para fortalecer la gestión del riesgo y optimizar la respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

En el cierre de la instancia, técnicos y especialistas del organismo binacional presentaron las próximas etapas previstas dentro del plan, que incluyen acciones coordinadas con la Intendencia y que se enmarcan dentro de estándares internacionales de seguridad aplicados a grandes infraestructuras hídricas.

La reunión reafirma el compromiso institucional de seguir trabajando en prevención, planificación y cooperación técnica, aspectos considerados fundamentales para minimizar riesgos y mejorar la preparación del departamento frente a escenarios vinculados al comportamiento del sistema hídrico regional.

