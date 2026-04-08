Salto avanza con tercera mesa por salud mental

Tercera Mesa Interinstitucional en Salto por el Plan Departamental de Salud Mental

La tercera mesa de trabajo en el marco de la elaboración del diagnóstico para el Plan Departamental de Salud Mental se llevará a cabo el viernes 10 de abril, a las 17:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad de la República, bajo modalidad presencial.

La instancia se desarrolla en el marco de la actividad “Salud Mental: compromiso de todas y todos los salteños”. Participarán representantes de instituciones referentes, quienes realizarán exposiciones de hasta ocho minutos, abordando distintos ejes en consonancia con la Ley de Salud Mental N.º 19.529.

Participantes y ejes de intervención

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Dr. Luis Rodríguez – MSP, Director Departamental de Salud

Garantizar la validez técnica y política del diagnóstico.

Alinear las acciones con la Ley de Salud Mental y las políticas nacionales.

Asegurar que el diagnóstico comunitario sea procesable.

Adaptar directrices generales a la realidad epidemiológica y social de Salto.

Dr. Carlos Silva – Encargado de Servicios Generales de Salud e Higiene, Gobierno de Salto

Comprender la salud mental desde el contexto y entorno local.

Impulsar un cambio de modelo hacia un enfoque comunitario y de derechos.

Dra. Cecilia Álvarez – Coordinadora del Centro de Salud Mental Casa Grande (SMQS)

Alinear los recursos privados con las estrategias públicas.

Contribuir a la implementación de la Ley de Salud Mental y metas nacionales.

Mejorar la cobertura y accesibilidad.

Dra. Gabriela González – Directora del Hospital Regional Salto

Traducir el diagnóstico comunitario en acciones concretas.

Fortalecer el trabajo intersectorial.

Adecuar la capacidad resolutiva del hospital a las necesidades detectadas.

Sr. Leonardo Silva – Periodista (Radio, Televisión, APC Salto, La Diaria)

Actuar como puente entre la gestión técnica y la ciudadanía.

Promover un abordaje ético y la reducción del estigma.

Mejorar la comunicación de recursos disponibles.

Prof. María Noel Sterla – Docente de Educación Pública y Privada

Rol clave en la primera escucha.

Prevención y detección temprana.

Coordinación con servicios de salud.

Enfoque basado en derechos.

Mtra. Aldana Antúnez – Directora de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Abordaje especializado en infancia vulnerable.

Articulación de servicios sociales, educativos y sanitarios.

Prevención de la medicalización excesiva en niños.

Jorge Vaz Tourem – Director Departamental del Ministerio de Desarrollo Social

Consideración de los determinantes sociales (vivienda, empleo, pobreza).

Acciones de rehabilitación e inclusión social.

Enfoque de derechos humanos en todas las franjas etarias.

Alexis Gularte – Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

Promoción de la capacitación e inclusión laboral.

Articulación entre salud mental y empleo.

Fomento de la autonomía de las personas usuarias.

Florencia Amado – Trabajadora Social, Dispositivo Ciudadela (JND)

Abordaje integral con reducción de riesgos y daños.

Atención psicosocial.

Integración familiar y comunitaria.

Enfoque territorial.

Comisario Mayor Ernesto Cossio – Jefe de Policía de Salto

Gestión de crisis mediante capacitación y protocolos conjuntos.

Trabajo articulado e integral.

Atención a la salud mental del personal policial.

Participación en la Mesa Interinstitucional de Suicidio de la DDS.

Equipo de Coordinación

Recepción, escucha y registro de aportes de los participantes.

Sistematización de la información mediante formularios.

Esta instancia busca fortalecer el trabajo interinstitucional y avanzar en la construcción de un diagnóstico participativo que permita diseñar políticas públicas eficaces en materia de salud mental para el departamento de Salto.

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