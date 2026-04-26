Salto Automóvil Club abre su campeonato 2026

El SAC inicia su campeonato con gran actividad en pista, karting y TNS/TMZ. Cronograma intenso y expectativa por pilotos y público en Salto.

El Salto Automóvil Club dará inicio a una nueva temporada del automovilismo local con la disputa de la primera fecha de su campeonato, en un fin de semana que viene cargado de actividad que combina entrenamientos, clasificaciones y finales en distintas categorías.

La programación comenzó ayer con la apertura de puertas a las 10:00 horas y el inicio de las inscripciones al mediodía. La jornada sabatina estuvo enfocada principalmente en la preparación de los equipos y pilotos, con instancias de entrenamientos para las categorías TNS/TMZ, karting y karting infantil, además de la actividad de regularidad.

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Durante la tarde del sábado se desarrollaron tres tandas de entrenamientos que permitirán a los competidores ajustar sus máquinas y reconocer las condiciones del circuito. Asimismo, entre las 16:00 y las 18:00 horas se llevó a cabo la instancia de pre técnica para las categorías principales, un paso clave para garantizar que todos los vehículos cumplan con las normativas vigentes.

En el día de hoy será el día central de la competencia, con apertura de puertas desde las 08:30 horas y una agenda intensa que incluirá reuniones de pilotos, nuevas tandas de entrenamientos y la esperada fase de clasificación. Esta instancia será determinante para ordenar las grillas de largada de las distintas categorías.

Tras el receso previsto pasado el mediodía, la actividad entrará en su etapa decisiva con la disputa de series y pre finales. El karting tendrá su pre final a 10 vueltas, mientras que las categorías TNS/TMZ desarrollarán dos series de ocho vueltas cada una, lo que promete un espectáculo dinámico y competitivo.

La jornada culminará con las finales, donde se definirán los primeros ganadores de la temporada. El karting disputará una final a 15 vueltas, en tanto que las categorías TNS/TMZ cerrarán el fin de semana con una final a 20 vueltas. Posteriormente, se realizará la ceremonia de premiación con la entrega de trofeos en el podio.

Se espera una importante concurrencia de público, acompañando el arranque de un campeonato que genera gran expectativa en el ámbito local. Pilotos, equipos y organizadores ultiman detalles para brindar un espectáculo de alto nivel, reafirmando el crecimiento del automovilismo en Salto.

Con un cronograma exigente y variado, el Salto Automóvil Club vuelve a poner en marcha sus motores, consolidando su calendario y renovando la pasión por el deporte motor en la región.

DOMINGO

08:30 – Apertura de puertas

09:00 – Apertura de inscripciones

Pre Técnica TNS / TMZ

09:00 a 12:00

Reuniones

10:00 – Reunión pilotos TNS / TMZ

10:30 – Reunión pilotos Karting

Entrenamiento 1

10:30 a 10:45 – TNS / TMZ (Entrenamiento 1)

10:50 a 11:05 – Kart (Entrenamiento 1)

11:10 a 11:15 – Kart Niños (Entrenamiento 1)

11:20 a 11:35 – Regularidad (Tanda 1)

Entrenamiento 2

11:40 a 11:55 – TNS / TMZ (Entrenamiento 2)

12:00 a 12:15 – Kart (Entrenamiento 2)

12:20 a 12:25 – Kart Niños (Entrenamiento 2)

12:30 a 12:45 – Regularidad (Tanda 2)

Clasificación

13:00 a 13:10 – TNS / TMZ (Clasificación)

13:15 a 13:25 – Kart (Clasificación)

13:30 a 13:35 – Kart Niños (Entrenamiento 3)

Receso

13:35 a 14:05

Series / Pre Final

14:05 a 14:20 – Regularidad (Tanda 3)

14:25 a 14:40 – Kart (Pre Final – 10 vueltas)

14:45 a 15:05 – TNS / TMZ (Serie 1 – 8 vueltas)

15:10 a 15:30 – TNS / TMZ (Serie 2 – 8 vueltas)

Finales

15:35 a 15:55 – Kart (Final – 15 vueltas)

16:00 a 16:10 – Kart Niños (Entrenamiento 4)

16:30 a 17:00 – TNS / TMZ (Final – 20 vueltas)

17:05 – Podios

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