Salto Automóvil Club 2026: calendario y mejoras del autódromo

Salto Automóvil Club confirmó calendario 2026 y mejora el autódromo con nueva torre para boxes, cantina renovada y trabajos en pista. Inicio el 25 y 26 de abril.

Salto Automóvil Club presentó su calendario 2026 y avanza en mejoras clave del autódromo

El Salto Automóvil Club confirmó su calendario deportivo 2026 y ya trabaja intensamente en la preparación de la primera fecha del año, que se disputará los días 25 y 26 de abril en el autódromo local. La institución salteña apuesta a una temporada con importante actividad en pista y continúa invirtiendo en infraestructura para mejorar la organización de las competencias y la experiencia de equipos, sponsors y público.

Según el cronograma oficial, el campeonato contará con seis fechas puntuables a lo largo del año, además de la tradicional competencia nocturna que se ha transformado en uno de los eventos más atractivos de la temporada. La segunda fecha se disputará el 13 y 14 de junio, la tercera el 11 y 12 de julio, la cuarta el 15 y 16 de agosto, la quinta el 12 y 13 de setiembre y la sexta el 17 y 18 de octubre. El cierre del calendario será con el clásico nocturno previsto para el 28 y 29 de noviembre.

- espacio publicitario -

En paralelo a la planificación deportiva, el club se encuentra realizando diversas mejoras en el autódromo con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo y brindar mayores comodidades. Entre los trabajos más destacados se encuentra la construcción de una nueva cantina, lo que permitirá mejorar la atención al público durante las jornadas de competencia.

También se realizó la pintura completa de la pista, incluyendo los sectores de ingreso y salida de boxes, una tarea que contribuye a reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en distintos puntos del circuito. Este tipo de intervenciones forman parte de un mantenimiento permanente que busca mantener el escenario en óptimas condiciones para el desarrollo del automovilismo.

Uno de los proyectos más importantes es la construcción de una segunda torre, que permitirá reorganizar el funcionamiento interno durante las competencias. La torre actual quedará destinada principalmente al trabajo de los comisarios deportivos y al control de la actividad en pista, concentrando allí las tareas técnicas y de fiscalización.

La nueva torre, en tanto, se ubicará en un sector estratégico con el objetivo de liberar espacio en la torre existente y mejorar la visual de la pista desde la zona de boxes. Este nuevo espacio permitirá una mejor organización operativa durante cada fecha y ofrecerá mayores comodidades para invitados especiales y empresas que acompañan el desarrollo del automovilismo local, generando además un sector con características preferenciales.

Desde la institución se destaca que estas mejoras apuntan a seguir fortaleciendo la infraestructura del autódromo y a acompañar el crecimiento sostenido que viene mostrando la actividad en los últimos años. El objetivo es brindar un escenario cada vez más profesional, que permita recibir competencias con mayores estándares organizativos y continuar posicionando a Salto como una referencia del automovilismo en el norte del país.

Con un calendario confirmado y obras en marcha, el Salto Automóvil Club se prepara para una nueva temporada que combinará competencia, espectáculo y mejoras estructurales, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte motor y con la mejora continua de sus instalaciones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dh1u