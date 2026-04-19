Salto asegura financiamiento histórico: El desafío de transformar deuda en desarrollo

El Gobierno de Salto asegura 60 millones de dólares para obras y deudas. El acuerdo con el BROU permite un ahorro récord de hasta 41 millones de dólares en 20 años.

El cierre de la semana trajo consigo una noticia que marcará el pulso de la administración pública en Salto durante las próximas dos décadas. Tras una serie de reuniones técnicas en la sede central del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), se confirmó que el departamento ha logrado acceder a una línea de financiamiento por un monto de hasta 60 millones de dólares bajo condiciones que, en el mercado financiero actual, se consideran excepcionales. Esta operación representa un hito no solo por el volumen de capital, sino por la eficiencia técnica del proceso licitatorio. En este contexto, la firma de la resolución por parte del intendente Carlos Albisu se estaría concretando el día de hoy, consolidando formalmente el camino hacia la ejecución del instrumento.

El acuerdo, que será estructurado a través de República AFISA y el BROU, destaca por una cifra que el propio Intendente Carlos Albisu calificó como un resultado histórico durante la instancia de encuentro con las autoridades bancarias. Se trata de una tasa de interés del 3,88% anual en Unidades Indexadas (UI). Para ponerlo en perspectiva técnica y comparativa, la otra oferta principal que competía en el llamado planteaba un interés del 7,8%. Esa brecha de casi 4 puntos porcentuales es la que permitiría a Salto un ahorro global proyectado que podría alcanzar hasta los 41 millones de dólares a lo largo del período de pago, dependiendo lógicamente de la evolución de las variables financieras.

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Un cambio de paradigma: La competencia por el ahorro

Ec. Nicolás Irigoyen / Dir. de Hacienda de la Intendencia de Salto

En un extenso diálogo mantenido con EL PUEBLO, el Director de Hacienda, el Economista Nicolás Irigoyen, enfatizó que este resultado no fue fruto del azar ni de una adjudicación directa, sino de un proceso licitatorio serio, responsable y transparente. Según el jerarca, elevar el estándar institucional y obligar a los bancos y corredores de bolsa a competir fue lo que permitió defender los recursos de los salteños en una instancia de adjudicación donde la propuesta del BROU resultó la más conveniente para el departamento por un margen técnico considerable. El éxito de esta convocatoria pública demuestra que el departamento cuenta con la solidez necesaria para atraer ofertas competitivas de primer nivel.

Esta apertura permitió que distintos actores del mercado financiero, tanto a nivel nacional como internacional, presentaran sus propuestas. Tras la evaluación de la Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones, la oferta de RAFISA–BROU obtuvo el mayor puntaje con 86,92 unidades, superando a la firma GLOBAL, que alcanzó 85,65 puntos, y a De Baeremaecker & Perera, que quedó en tercer lugar con 38,54 puntos. Para Irigoyen, culminar este proceso con éxito representa una muy buena noticia para el departamento, ya que permite acceder a condiciones de financiamiento de largo plazo entre las más favorables que ha tenido Salto en su historia reciente. El economista remarca que la solidez técnica de la oferta ganadora fue lo que finalmente inclinó la balanza en favor de la banca pública uruguaya.

Radiografía del financiamiento: ¿Hacia dónde irá la inversión?

El flujo de fondos de hasta 60 millones de dólares tiene un destino claramente estructurado en los pliegos del llamado. El objetivo de la administración departamental es cambiar la lógica de la urgencia financiera por una estrategia de planificación a mediano y largo plazo que trascienda los períodos de gobierno. Irigoyen explica que los recursos permitirán, en primera instancia, atender compromisos financieros heredados de gestiones anteriores, lo que resulta clave para reducir la presión sobre el presupuesto corriente y mejorar la posición financiera de la Intendencia. Este ordenamiento es el primer paso necesario para garantizar que la comuna tenga la capacidad operativa de cumplir con sus funciones esenciales sin el lastre de intereses abusivos.

Sin embargo, el componente que genera mayor expectativa en la población está orientado a la transformación que el departamento necesita en materia de obras e infraestructura. Los fondos se utilizarán para impulsar proyectos que han estado postergados por falta de capital de inversión genuino. El desafío para la gestión actual y las venideras será que el ciudadano perciba el beneficio de este crédito no solo en los balances contables, sino en la mejora sustancial de la caminería, el bitúmen, el saneamiento y las intervenciones urbanas tanto en la capital como en el interior del departamento. Para el gobierno local, la competitividad de la oferta seleccionada tendrá un impacto directo en el desarrollo futuro de Salto, permitiendo obras que de otra forma serían inalcanzables.

El largo plazo: La sostenibilidad de una deuda a 20 años

Uno de los puntos que genera mayor debate en el seno del sistema político y en la opinión pública es el compromiso de pago que se extiende por un plazo de 20 años. Es, sin lugar a dudas, un endeudamiento que acompañará a varios periodos de gobierno distintos. Al respecto, el Director de Hacienda se muestra convencido de la sostenibilidad de la operación debido a las condiciones de la tasa obtenida, la cual es incluso inferior a antecedentes previos de créditos similares tomados por otras intendencias del país en años anteriores. Se ha buscado blindar el futuro de la comuna obteniendo el dinero al menor costo posible dentro del mercado legal y formal.

Al proyectar el pago de la deuda bajo esta tasa del 3,88% anual, las cuotas se mantienen en niveles que la Dirección de Hacienda considera manejables dentro de la recaudación anual proyectada. El ahorro global de hasta 41 millones de dólares es dinero que dejará de destinarse al pago de intereses puros para quedar disponible en las arcas municipales o transformarse en servicios. Esta ingeniería financiera es lo que permite, según Irigoyen, que el departamento crezca sin quedar asfixiado por el costo del capital. Es una apuesta a largo plazo que utiliza la estabilidad de la Unidad Indexada para proteger el valor de las cuotas frente a la inflación, asegurando que el peso de la deuda sea previsible y no comprometa la solvencia institucional del departamento de Salto.

El horizonte cercano y los pasos administrativos finales

El proceso no culmina con la instancia mantenida recientemente en el BROU ni con la firma de la resolución por parte del intendente prevista para el día de hoy. En las próximas semanas continuarán las etapas administrativas y contractuales necesarias para la firma definitiva del instrumento y su correspondiente control por parte de los organismos competentes, asegurando que cada paso se cumpla bajo los más estrictos estándares de legalidad. Se estima que, de cumplirse los plazos previstos en el cronograma original, los recursos podrían comenzar a estar disponibles y operativos hacia el último trimestre del presente año, permitiendo el inicio de los primeros proyectos ejecutivos.

A partir de allí, el desafío dejará de ser estrictamente financiero para pasar a ser un desafío de gestión puro: ejecutar con eficiencia, sostener la transparencia en cada licitación de obra y transformar este financiamiento en resultados concretos para el desarrollo del departamento. Salto tiene ante sí una oportunidad de oro para sanear sus cuentas y modernizar su infraestructura al mismo tiempo. El éxito de esta operación no se medirá únicamente por la tasa de interés obtenida, sino por la capacidad de la administración para transformar este crédito en un motor de reactivación económica para la región. La sociedad de Salto será, en última instancia, la encargada de vigilar que este compromiso histórico se traduzca en el crecimiento que todos los ciudadanos esperan.

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