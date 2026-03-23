Salto: 100 toneladas diarias de basura y el desafío de la limpieza

Salto genera hasta 100 toneladas diarias de residuos. La Intendencia refuerza la recolección 24 horas y apunta a mejorar limpieza, reciclaje y operativa.

El servicio de Recolección de la Intendencia de Salto atraviesa una etapa de reordenamiento crítico bajo la gestión de Omar Estévez. Con una operativa que no se limita únicamente al vaciado de contenedores, sino que abarca barrido, levantamiento de podas, barométrica y suministro de agua potable, el área se ha transformado en un motor de 24 horas que busca devolverle a la ciudad el brillo perdido.

TRABAJO

- espacio publicitario -

Actualmente, el sector cuenta con una fuerza laboral de 150 funcionarios que mantienen la ciudad operativa y limpia. Omar Estévez detalla la operatividad y metas del sector: «Trabajamos las 24 horas del día. El único parate que tenemos es desde la madrugada del sábado hasta las cuatro de la mañana del domingo; es un intervalo de menos de 12 horas», explica. Según el jerarca, este ritmo «full time» ha permitido normalizar los recorridos, contando con un despliegue de entre cinco y seis máquinas por turno.

A pesar de la regularidad, Estévez reconoce que la percepción de limpieza se ve afectada por factores externos, específicamente el aumento de la informalidad en la clasificación de residuos. «Tenemos problemas con los hurgadores. Antes veías uno cada diez cuadras, hoy ves uno por cuadra. Desarman las bolsas y dejan los residuos fuera de los contenedores. Eso genera una imagen de suciedad, cuando en realidad el servicio se está cumpliendo», afirmó, subrayando que el compromiso del personal ha sido clave para revertir la situación.

RECUPERACIÓN

Uno de los puntos más críticos que enfrentó la actual administración fue el estado de los recursos materiales. Al asumir el cargo hace ocho meses, Estévez se encontró con un panorama desolador: de toda la flota municipal, solo tres máquinas estaban operativas. «Nos encontramos con una desidia total», sentencia.

La estrategia de recuperación incluyó no solo la reparación de unidades propias en los talleres municipales, sino también la gestión de maquinaria prestada y el alquiler de unidades adicionales. «Hoy contamos con la maquinaria suficiente para brindar el servicio de forma eficiente. Fue un proceso largo de recuperación de vehículos, pero hoy estamos trabajando muy bien», asegura el encargado del sector.

RESIDUOS

El volumen de basura que genera Salto es un indicador claro de la magnitud del desafío que atraviesa el sector y el departamento todo. Basándose en el cálculo de metros cúbicos por camión y la frecuencia de descargas en el vertedero municipal, Estévez estima que la ciudad produce entre 80 y 100 toneladas diarias de residuos.

En cuanto al procesamiento, el jerarca adelantó que se avanza hacia un sistema más integral de gestión de residuos. Actualmente, se realiza una preclasificación donde el cartón y el nylon se recolectan por separado para ser entregados a las cooperativas que operan en el vertedero. En este sentido, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: «Es fundamental que los vecinos prioricen los días martes y jueves para descartar cartón y plástico, facilitando así la tarea de reciclaje».

IMPULSA

Por otro lado, la llegada del programa «Uruguay Impulsa» reforzará la cuadrilla de limpieza. En ediciones anteriores, el sector recibió a 45 trabajadores que se integraron con éxito, a pesar de los desafíos logísticos que implican sus horarios. «Es gente que trabaja bien. Aunque hay tareas técnicas que no pueden realizar, como operar el camión recolector, su apoyo en otras áreas le viene muy bien al departamento», señala Estévez.

TURISMO

Con la mirada puesta en la Semana de Turismo, una fecha clave para el departamento por la afluencia de visitantes, el sector de Recolección funcionará al 100% de su capacidad. Estévez enfatizó que no se pueden permitir interrupciones, ya que el retraso de un solo día genera complicaciones difíciles de subsanar a corto plazo.

Sin embargo, habrá ajustes en servicios secundarios. «Le pedimos encarecidamente al vecino que saque la poda únicamente hasta el miércoles de Turismo. Jueves, viernes y sábado el servicio de levantamiento de podas no funcionará», advirtió. El objetivo final es claro: asegurar que tanto los salteños como los turistas encuentren una ciudad «limpia y preciosa», acorde al esfuerzo operativo que se viene realizando.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sj74