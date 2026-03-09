Salto 1 Paysandú 0…y Custodio custodió a ese intocable rey



La verdad sea dicha. El Dickinson fue testigo de una de esas finales donde el juego fluye poco, pero la emoción desborda. Salto no solo derrotó a Paysandú 1 a 0; derrotó al cansancio y a la falta de ideas ofensivas.

El primer tiempo dejó una sensación de incertidumbre en la tribuna. Paysandú asumió el protagonismo, manejando los hilos del partido y la posesión, pero se chocó contra un muro. Ese muro tuvo nombre y apellido: Nicolás Sánchez. Por dos veces la reacción del «Nico» para evitar.

Las dos intervenciones clave de Sánchez no fueron solo atajadas; fueron mensajes psicológicos. Mantener el arco en cero cuando el rival «manda» en el trámite es lo que permite luego ganar campeonatos.

Pese al control, la visita careció de «punch». Salto, por su parte, sufría para hilvanar juego, mostrándose inconexo en los últimos metros durante gran parte del encuentro. En relación al primer partido, Carlos Cabillón metió variantes. No te tembló la decisión. Pero fue Paysandú irresoluto en los metros finales.

LOS CAMBIOS DE LA VICTORIA

El fútbol es un juego de ajedrez y el cuerpo técnico salteño movió las piezas justo a tiempo. Los ingresos de Ariel Rivero y Agustín Custodio no fueron meros refrescos; fueron los catalizadores del cambio de ritmo. Salto niveló las acciones en la recta final, adelantando líneas y obligando a Paysandú a retroceder. Sin embargo, el gol parecía una utopía debido a la escasez de jugadas colectivas de peligro… hasta que llegó la pelota dividida.

Cuando el partido agonizaba y el suplementario asomaba en el horizonte, apareció la pegada magistral de Agustín Custodio y ese remate que dejó sin chances a Martín de los Santos.

En el minuto donde las piernas pesan y la presión asfixia, Custodio tuvo la frialdad de los elegidos.

El 1-0 que vale una copa, un clásico y la confirmación de una hegemonía regional.

No es tiempo a favor de tanto análisis. Sucede que una consagración es cuestión a la medida de los que pretenden. Y Salto pretendió. Nunca perdió. Ni afuera. Ni adentro. El invicto de ocho partidos. La receta admite más de un nombre, mientras la corona no deja de lucir pletórica en este rey de la generosa continuidad. En la noche del 1 a 0. Del grito liberado, después del fusilamiento en tiro libre. Custodio también custodió al intocable rey. Sucede que Salto, lo sigue siendo. Lo es.

Este dueño que no entrega las llaves

Mirar hacia atrás y ver cuatro copas consecutivas en las vitrinas del Litoral Norte es un mensaje contundente para el resto del país. Cambian los nombres, pero la identidad ganadora se mantiene. Ganarle una final al tradicional rival ante 3.500 personas confirma que este plantel tiene «piel de acero». La comunión entre el equipo y la gente ayer en el Dickinson es el combustible que alimentó este tiempo. El tetracampeonato no debe ser visto como la meta final, sino como la plataforma de lanzamiento. Rony Costa sabe que esto es así. Salto ha demostrado que en su zona no tiene rival que lo destrone; ahora, la madurez de este grupo y la eficacia de sus recambios (como Rivero y el propio Custodio) deben trasladarse al escenario del Interior.

Salto no solo ganó un clásico; reafirmó que el fútbol del norte tiene un dueño que no está dispuesto a entregar las llaves. Este 1-0 es el sello de una generación que ya no juega para ganar, sino para hacer historia. Y la está haciendo.

