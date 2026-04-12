Salto 0 Maldonado 1

El molde del que no pudo



El fútbol suele ser un juego de estados de ánimo, y Salto perdió la oportunidad de inclinar la balanza desde temprano. A los 11 minutos, el penal malogrado por Arbiza no solo fue un gol menos en el marcador, sino un golpe psicológico.

Representó el inicio de una ansiedad que se transformó en «lagunas ofensivas«. El equipo buscó, pero con más voluntad que claridad.

Para Maldonado fue definitivamente una inyección de vida. Sobrevivir a un penal tempranero en casa ajena suele fortalecer el bloque defensivo.

A pesar de que Salto dominó la intención y tuvo en Arbiza a su hombre más punzante, el equipo cayó en una meseta creativa. La posesión se volvió horizontal y las chances generadas no tuvieron la contundencia necesaria para romper el cerrojo fernandino. Esa «mitad de respuesta» sugiere un equipo que sabía qué hacer, pero no cómo terminarlo.

Fotos: Vicente Massarino



DE LA AMBICIÓN AL CASTIGO

Maldonado planteó un partido inteligente, casi de ajedrez. Vinieron por el empate, pero se mantuvieron agazapados. No archivó la misión de la respuesta y en los 35′, Nicolás Sánchez voló como pájaro para sacarle una pelota de gol a Santiago Pérez.

En los descuentos, cuando el cansancio nubla el juicio, ocurrió la infracción de Nicolás Cáceres. La expulsión fue el precio del exceso contra el rival. Gonzalo De León apeló al VAR y el penal fue inapelable.

Ejecutar un penal en el tiempo de descuento, con la presión de un Dickinson, requiere nervios de acero.

Suárez no falló y transformó el planteo conservador de su equipo en un botín de tres puntos de oro.

Maldonado se va con un premio excesivo según el trámite, pero totalmente lícito según la efectividad.

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Salto, por su parte, se queda con la decepción de haber hecho el gasto y haber pecado de ineficacia.

En las finales no se merece, se hace. Maldonado encontró petróleo en el último minuto y ahora obliga a Salto a ir a buscar la épica como visitante, con la baja sensible de Cáceres y De Los Santos en el fondo. Salto fue el molde del que no pudo. Eso fue real. Eso no se oculta. No hay opción de ocultamiento. Todo parece cuesta arriba. Pero realmente….¿es un cuesta arriba? Aunque la ilusión….haya quedado herida.

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson. Partido de ida, válido por la final del Torneo del Interior. Categoría de mayores.

Árbitros de Flores y Durazno: Gonzalo De León, Gonzalo Ríos y Walter Aberasteguy

Cuarto Árbitro: Rodrigo Saboreo (Durazno)

Quinto Árbitro: Matías Pérez (Durazno)

SALTO (0)- Nicolás Sánchez, Juan De Los Santos, Junior Rodríguez, Ignacio Bueno, Nicolás Cáceres (expulsado 91′), Facundo Moreira (78′ Luciano Aráujo), Alan Aranda, Matías Batista (61′ Ariel Rivero), Agustín Custodio, Nicolás Arbiza , Javier Vargas (73′ Emiliano Rosas Pintos). DT: Rony Guzmán Costa.



MALDONADO (1)- Juan Manuel Lladó, Camilo Miraglia, Pablo Polenta, Damián Muñíz, Fernando Martín Manassi, Santiago Pérez, Rodrigo Tabárez (46′ Gonzalo Gadea), Axel Ripa, Mateo Schiaffino (71′ Alfredo Dinelli), Facundo Suárez (96′ Alejandro La Cruz) y Andrés Santos (77′ Mateo Maresca). DT: Pablo Aníbal De León. Gol: Facundo Suárez a los 96 minutos de tiro penal (M).

Observaciones: a los 11′ del primer tiempo, Nicolás Arbiza malogró la ejecución de un tiro desde el punto penal. EL MEJOR DE LA CANCHA: Pablo Polenta-Santiago Perez-Facundo Suárez. EL MEJOR DE SALTO: Nicolás Arbiza-Facundo Moreira.

Deportivo Maldonado….ese Interior rebelde y ganador; Golpazo al «bolso»: 2-4

En su visita a Maldonado, Nacional, con un equipo alternativo, cayó 4 a 2 ante Deportivo Maldonado y, de esta manera, cosechó su quinta derrota en el Torneo Apertura, donde lleva más puntos perdidos (17) que sumados (16) y del cual, a falta de cuatro fechas para el final, parece quedar fuera de la pelea.

Los fernandinos, valiéndose de un gran despliegue y golpeando en momentos clave, le propinaron un duro golpe a los albos, que fueron víctimas de su propia frustración, tuvieron preocupantes errores en defensa y, además, sufrieron la expulsión de Nicolás López, autor de un doblete.

Cancha: Estadio Burgueño de Maldonado. Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca. Cuarto árbitro: Eduardo Varela. VAR: Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez. DEPORTIVO MALDONADO: Diego Segovia, Juan Ginzo, Hernán Menosse (84′ Lucas Núñez), Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos, Santiago Ramírez (72′ Guillermo López), Maximiliano González, Christian Tabó (67′ Adrián Vila), Maximiliano Noble, Matías Espíndola (84′ Nicolás Fuica) y Renato César (72′ Elías De León). Director técnico: Gabriel Di Noia. NACIONAL: Ignacio Suárez, Juan Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais, Mauricio Vera (61′ Nicolás Lodeiro), Luciano González (46′ Maximiliano Silvera), Luciano Boggio (67′ Nicolás Rodríguez), Tomás Verón Lupi (67′ Juan Cruz De Los Santos), Pável Núñez (73′ Maximiliano Gómez) y Nicolás López. Director técnico: Jorge Bava. GOL: 16′ Santiago Ramírez (DM), 28′ Nicolás López (N), 39′ Nicolás López (N), 41′ Christian Tabó (DM), 80′ Guillermo López (DM), 90+7′ Maximiliano Noble (DM).

PARA LA SÍNTESIS

Albion 1 Torque 0. Cerro Largo 1 Cerro 1. Deportivo Maldonado 4 Nacional 2.

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