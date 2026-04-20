Salteños con buenos resultados en Argentina

Canoistas de Salto lograron destacados resultados en la segunda fecha del Canotaje Entrerriano en Colón, con podios en varias categorías.

Un conjunto de canoistas salteños participaron en la segunda fecha del Canotaje Entrerriano con muy buenos resultados en Colón, Entre Ríos, Argentina.

Chicos y chicas integrantes del plantel del Club Remeros de Salto que bajo el nombramiento de Ciudad de Salto estuvieron participando en la segunda fecha del Provincial Entrerriano de Canotaje en varias distancias con muy buenos resultados pensando en varias competencias venideras a nivel nacional e internacional.

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Los clubes participantes fueron: Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas de Paraná, Club Náutico de Paraná, Escuela Municipal de Canotaje de Colón, Escuela Municipal de Canotaje de Concepción del Uruguay, Club Piedras Coloradas de Colón, Paraná Rowing, Regatas Uruguay de Concepción del Uruguay, Club Regatas Gualeguaychú, Club Náutico Diamante, y nuestros coterráneos del Ciudad de Salto.

Más de 120 deportistas del canotaje de Entre Ríos y Salto estuvieron presentes sábado y domingo en la ciudad turística colonense en la costa del Rio Uruguay sobre el Club Piedras Coloradas donde participaron en Canoas, Kayaks en distancias largas y cortas en lo que fue sin duda una gran competencia donde el clima favoreció y colmó ampliamente las expectativas.

Diario El Pueblo charló con una de las kayakistas salteñas participantes y expresó: “La verdad que muy bien, muy contenta con todos los resultados del fin de semana. El Club Remeros está federado y por ahora poca competencia, en general este año todavía no hemos tenido gran cantidad de competencias internacionales, tuvimos solamente ésta en Colón, pero sí tuvimos algunas competencias relevantes como un primer selectivo, ranking nacional en Montevideo para lo que son sudamericanos y futuras competencias.

Revello agregó: “Ya llegando a mitad de año tenemos competencias que son un poco más relevantes, digamos, como por ejemplo lo que son los selectivos para el sudamericano, selectivos para algunos para el Ojo del Sur, para el Mundial de Maratón, entre otras competencias también importantes. La próxima competencia es ahora en mayo el fin de semana del 9 y 10, acá en Salto, es el Campeonato Nacional de Medio Fondo, 5 kilómetros, y al otro día se corren 10, después hay algunas fechas más que todavía no tengo bien claras qué fechas son, pero por ejemplo en Montevideo, en Santa Lucía y otros lugares más las restantes fechas”.

“En Colón, de Salto éramos cuatro deportistas, Valentín Rossi, Valentino Revello, Constanza Díaz y yo, y un compañero más que es de Aguas Corrientes, pero corrió junto con nosotros, Tadeo Conde, nuestro entrenador y delegado fue mi padre Gonzalo Revello. Ahora, próximamente, a nivel internacional, creo que lo que vamos a ir es a La Plata, que es en junio, que nos gusta mucho ir a esa regata que se hace todos los años, ya que va una cantidad de gente, alrededor de 600 inscriptos. Fuera de eso está, como ya nombré antes, el sudamericano y el mundial”

A continuación, los resultados de nuestros deportistas salteños en la competencia mencionada este fin de semana:

Agostina Revello: 2do puesto k1 junior 12 kilómetros, 4to puesto k2 mixto libre con Valentín Rossi 3 kilómetros y 1er puesto k2 junior con Constanza Díaz 12 kilómetros.

Valentino Revello: 2do puesto k1 menor 2 km, 2do puesto k2 menor con un deportista de concepción del Uruguay 2km y 2do puesto en posta de promocionales.

Valentín Rossi: 1er puesto k2 junior 12 km con Tadeo Conde, deportista de Aguas Corrientes y 4to puesto k2 mixto libre con Agostina Revello 3 km

Constanza Díaz: 3er puesto k1 cadetes 12 km y 1er puesto k2 junior con Agostina Revello 12 km

Tadeo Conde (de Aguas Corrientes, corrió para el equipo salteño): 1er puesto k2 junior con Valentín Rossi 12 km.

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