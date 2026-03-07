Salir a buscar desde el primer minuto

Salto y Paysandú vuelven a enfrentarse en el estadio Dickinson por el título del Litoral juvenil. La visita buscará empatar la serie en un duelo que promete gran marco de público.



Antony Callero – DT de Paysandú Sub 18

Paysandú tiene un duro escollo el próximo fin de semana ante Salto. Esto lo sabe muy bien Antony Callero, el técnico de la selección juvenil sanducera, que llegará desde la Heroica el domingo para enfrentar al equipo salteño.

El conjunto local encara una semana de trabajo con gran entusiasmo luego del resultado conseguido en Paysandú, donde incluso pudo haber ampliado la ventaja. Y esto fue reconocido por el propio entrenador sanducero, quien destacó la actuación de su arquero, Lucas Fleitas, que fue determinante en varios pasajes del partido. De hecho, el golero evitó en más de una oportunidad que Salto aumentara el marcador, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro disputado el pasado fin de semana.

Por su parte, el entrenador de Paysandú dejó entrever que sabe que tendrá un partido sumamente complicado. La intención será salir a buscar un gol desde el arranque para empatar la serie, aunque es consciente de que no será nada sencillo frente a un Salto que en el estadio Dickinson procurará hacerse fuerte con el apoyo de su gente para intentar cerrar la llave a su favor. El objetivo del conjunto salteño es festejar el título del Litoral y luego comenzar a pensar en la instancia nacional.

En cuanto al equipo, Paysandú no presentaría demasiadas variantes. Según lo adelantado por el propio entrenador, el once inicial se mantendrá prácticamente en un 90% respecto al que terminó jugando el partido de ida el pasado fin de semana.

A todo esto hay que agregarle un detalle poco habitual: el encuentro se disputará a las 15:45. No es un horario común para partidos de selecciones juveniles, que generalmente se juegan en horario nocturno, sobre las 19 o las 20 horas. La decisión tiene que ver, en parte, con la previsión del partido de segunda hora en mayores.

Lo cierto es que se espera un gran marco de público en el estadio Dickinson, con una importante presencia de hinchas salteños, pero también con la llegada de aficionados sanduceros para vivir un nuevo clásico del Litoral.

