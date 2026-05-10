Running vuelve al Parque del Lago en jornada familiar

Salto vivirá una nueva jornada de running este domingo 10 de mayo en el Parque del Lago, con pruebas de 6K competitiva y 3K participativa.

El running volverá a tener protagonismo en Salto este domingo 10 de mayo con una actividad deportiva que reunirá a corredores, aficionados y familias en el entorno natural del Parque del Lago en lo que respecta a la segunda fecha del Campeonato Salto Run. La jornada promete combinar deporte, recreación y vida saludable en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La actividad tendrá su largada a las 9:00 horas y contará con dos distancias pensadas para distintos niveles de preparación. Por un lado, se disputará una prueba competitiva de 6 kilómetros destinada a quienes buscan exigencia y desafío personal. Por otro, habrá una modalidad participativa de 3 kilómetros, ideal para quienes desean sumarse a la experiencia desde otra perspectiva.

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El evento apunta a seguir fomentando la práctica del running y la actividad física al aire libre, una disciplina que en los últimos años ha crecido de manera sostenida en Salto y en toda la región. Además de los atletas habituales, se espera la presencia de grupos de entrenamiento, familias y personas que buscan disfrutar de una mañana diferente en contacto con la naturaleza.

El Parque del Lago volverá así a transformarse en un escenario ideal para el deporte, ofreciendo un recorrido atractivo y seguro para los participantes. Desde la organización destacan la importancia de generar este tipo de propuestas abiertas a toda la comunidad, incentivando hábitos saludables y promoviendo la integración a través del ejercicio.

La expectativa es alta y se aguarda una importante convocatoria de corredores locales y de ciudades cercanas, en una actividad que combinará competencia, recreación y el disfrute de uno de los espacios verdes más tradicionales de Salto.

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