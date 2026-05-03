Rugby: Vaimaca cayó en Chajarí y vuelve el 10

Vaimaca perdió 45-15 ante Curiyú en Chajarí por la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo de la UER.

La cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby se disputó de manera parcial durante el fin de semana, dejando resultados importantes en las diferentes zonas y algunas situaciones que deberán resolverse en las próximas horas por parte de la organización.

En la Zona 1, el club salteño Vaimaca no pudo en su visita a Chajarí y cayó ante Curiyú por 45 a 15. El equipo local aprovechó su fortaleza en casa para imponerse con claridad y sumar cinco puntos que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares del grupo.

- espacio publicitario -

Con este resultado, el conjunto salteño continúa con cuatro unidades en la tabla, aunque todavía mantiene un partido pendiente, por lo que conserva intactas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en el certamen.

En los otros encuentros de la zona, Colón RC se llevó una valiosa victoria como visitante al superar a Salto Grande de Concordia por 53 a 10, mientras que CUCU ratificó su gran presente al derrotar con contundencia a Los Espinillos por 54 a 19.

Las posiciones muestran a CUCU como líder con 15 unidades, seguido por Colón RC con 14. Curiyú suma 10, Salto Grande tiene 6, Los Espinillos acumula 5 y Vaimaca cierra con 4, aunque con un encuentro pendiente.

La próxima presentación del equipo salteño será como visitante frente a Los Espinillos, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

Fecha incompleta

La jornada no pudo desarrollarse en su totalidad. En la Zona 2 fue reprogramado el partido entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Mulitas de Paysandú.

Además, en el interzonal entre las Zonas 3 y 4, Libertad de Nogoyá notificó que no se presentaría para enfrentar a Capibá en Paraná. De esta manera, el conjunto paranaense obtendrá los puntos en juego, mientras que la Unión Entrerriana de Rugby analizará la situación en su próxima reunión del Área de Competencias.

Resultados de la cuarta fecha

Zona 1

Salto Grande 10 – Colón RC 53

Los Espinillos 19 – CUCU 54

Curiyú 45 – Vaimaca 15

Zona 2

Jockey de Gualeguay 5 – Carpinchos 39

Central Entrerriano vs. Mulitas (reprogramado)

Interzonas

Capibá GP – PP Libertad

Camatí 33 – Nogoyá RC 15

Tilcara 55 – Unión de Crespo 8

Echagüe 22 – Aurora 17

La quinta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo está programada para el próximo domingo 10 de mayo, cuando Vaimaca buscará recuperarse y volver a la senda del triunfo ante Los Espinillos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vm29