RUBÉN JOSÉ LOMBARDO MARZAROLI (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 81 años de edad.

Su esposa: Karina María Colinet. Sus hijos: Néstor y Gulma Botti, Sonia y Hugo Radesca, y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Boycuá 1182.

Casa velatoria: Treinta y Tres 240 – Sala 4.

Empresa Oliden S.A.


