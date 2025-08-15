RUBÉN JOSÉ LOMBARDO MARZAROLI (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u3ia
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 81 años de edad.
Su esposa: Karina María Colinet. Sus hijos: Néstor y Gulma Botti, Sonia y Hugo Radesca, y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Boycuá 1182.
Casa velatoria: Treinta y Tres 240 – Sala 4.
