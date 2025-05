Rosaura Quintana e Ivanna Suárez; animalistas. 

- espacio publicitario -

«En mi caso, ayudé muchos años como rescatista directamente, sigo ayudando, pero en menor medida y ahora en sí lo que queremos y estamos promocionando es una marcha que vamos a realizar el sábado 24 de mayo a las 18 hrs de plaza a plaza, y queremos que se una mucha gente y que apoyen». Comenzaba Ivanna.

«Rosaura y yo nos conocemos hace poquitos días, armamos un grupo de WhatsApp porque la idea surgió entre diferentes personas que amamos a los animales, nos fuimos escribiendo entre nosotras mensajes como ‘esto se está yendo de las manos’, ‘es un maltrato que no para’, son situaciones gravísimas y existe gente que justifica, además, esas situaciones gravísimas ante casos de perros asesinados, agusanados, que se mueren encadenados, cachorros tirados por todos lados y todo está como completamente naturalizado, entonces, como animalistas que somos, decidimos armar un grupo de WhatsApp y lo que estamos organizando en ese grupo en el que algunas personas apenas nos conocemos, otras si nos conocemos desde hace años, es una marcha, que tiene como fin generar un poquito de conciencia y esperamos que la gente apoye, que sea masiva para que las autoridades puedan intervenir y con esto no me refiero, y aclaramos todo el tiempo, porque resulta importante, sobre todo hoy en día que todo se polítiza, esto es una cosa que no tiene partido, no es política partidaria, en el grupos habemos compañeras que tenemos ideologías diferentes y eso no tiene importancia, porque si somos razonables ningún gobierno de ningún color ha actuado como debería.»

«La ley 18471 ,que está vigente desde el año 2009, si se aplicara implicaría un montón de cosas, pero en cuanto a los carros, al maltrato que hay en los carros, las perras que no paran de parir, en realidad por ley se decretó la castración obligatoria, no se cumple, el INBA (Instituto Nacional de bienestar animal), no aplica las sanciones económicas, hay un vacío legal». Expresaba Ivanna.

«Estamos buscando que más gente se una, que aporte su granito de arena.»

«Somos un montón de personas que hacemos un trabajo calladito, tengo un mundo de perros, de gatos». Nos decía Rosaura.

«Un animal tiene que vivir dignamente, tiene que tener agua fresca, yo veo gente que a veces dice ‘yo tengo re cuidado a mi perro’ y tiene el tacho del perro lleno de hongos verdes.»

¿Han tocado alguna puerta o hablado con alguien para intentar conseguir alguna ayuda? «Sí, en mi caso, cuando teníamos el grupo rescatista Salto, tocamos un montón de puertas, pero siempre el mismo cuento de que como país del tercer mundo no hay recursos.»

«Nosotros queremos que más gente de la sociedad se involucre poniendo su granito de arena, porque nosotros comprendemos que no vamos a cambiar el mundo, yo tenía tanta inocencia cuando era niña que pensaba que un montón de cosas iban a cambiar, hoy tengo claro que no, que me voy a morir yo, mis hijos y mis nietos y no va a cambiar nada, pero no por eso me voy a quedar en la mediocridad, me da tanta rabia cuando hay gente que dice ‘pero eso siempre fue así, el animal es asi y eso no va a cambiar’, cuando en realidad tampoco es tan así, tampoco hay que irse al otro extremo de la mediocridad, porque hay muchas cosas que han avanzado, por ejemplo, cuando llegó el móvil de castración gratis a fines del año 2005, yo creí, bueno, ahora es imposible que la gente no castre, pero resulta que no, fui a diferentes asentamientos con diferentes compañeras que no las nombró porque ya no están en el tema porque se han cansado emocionalmente.»

¿Cuantas personas integran este grupo? «Alrededor de 42 personas, a su vez, cada una suma gente.

Este grupo surgió con el fin de hacer esta marcha y ojalá que haya futuras marchas. Por ejemplo, nos comunicamos con Irene, la dueña de uno de los animales que fue agredido y que terminaron con su vida, y ella nos dijo ‘yo por mi cuenta también tenía ganas de hacer una marcha con amigos, familiares’, así que decidimos unirnos como un todo, pero queremos dejar en claro que no los hacemos ahora solamente por estos últimos tres casos, que fueron los más graves que pasaron acá en Salto de la perra policía, el perro quemado, el perro que se llama mincho que lo quemó su propio dueño y el caso de Rex, esos tres casos, si bien se hicieron super conocidos, sabemos que a diario, que mientras nosotros estamos acá, hay gente que los está malmatando agusanados en la cadena y que eso está naturalizado, y creemos que esto tiene una vuelta y que la vuelta la podemos dar todos como sociedad». Finalizaba Ivanna.

La invitación es para este sábado 24 de mayo a las 18 hrs a la «Marcha por sus Derechos». No mires a un costado.