Rosario Barboza; periodista, comunicadora, actriz y madre.

Periodista, comunicadora, actriz y madre, nuestra entrevistada de hoy, demuestra un real compromiso con lo social, apostando a ser una línea conductora entre la realidad y la sociedad, a través del ejercicio de sus profesiones y, de la pasión que tiene desde pequeña, la actuación.

De acuerdo a sus palabras, intenta impregnar a sus hijos, de esa misma vocación, la de servir a la comunidad por medio del involucramiento.

Seria, profesional y con un importantísimo concepto de la responsabilidad, esenciales para desempeñarse en el medio elegido, Rosario Barboza dialoga con EL PUEBLO, para esta entrega de Al Dorso.

1)¿Quién es Rosario Barboza?

Soy una salteña que quiere a su comunidad y que busca hacer un aporte desde el rol que cumplo, en este caso desde el periodismo. También soy madre de dos hijos a quienes les inculco valores como la generosidad con el otro, la solidaridad y la honestidad, además, del compromiso con una causa. Soy actriz, comencé a estudiar teatro desde muy chiquita, y eso, fue parte importante en mi desarrollo personal. Me caracterizo por mi energía contagiosa y mi actitud positiva ante la vida. Me gusta mantenerme en movimiento, participar en distintas actividades y aprovechar cada momento para aprender o contribuir con algo.

2)¿Por qué decidió incursionar en la comunicación?

La comunicación es el proceso por el cual se transmite información, ideas, sentimientos, y me parece que es la forma más certera de llegar a la sociedad, para así, en cierta forma, estar presente en los cambios que se genere en el mundo. Siempre tuve vocación por comunicar, porque creo que nos ayuda a comprender el lugar donde vivimos, es una manera de conectar con los demas, de influir positivamente en mi entrono y desarrollar el conocimiento de las cosas que nos pasan, ayudándonos a construir una sociedad mejor, porque una sociedad informada, es una sociedad preparada para tomar decisiones. Siempre quise influir en ese sentido, y por eso decidí capacitarme para contribuir desde ahí.

3)También complementa la vocación con una tecnicatura en periodismo que conforma una visión integral de esa orientación. ¿Ha sido fácil conciliar esas dos facetas?

Como te decía en la respuesta anterior, la capacitación y la formación son fundamentales para ejercer cualquier actividad. Para cumplir con un rol tan importante como es la comunicación con la sociedad, es necesario formarse. Por lo tanto, no creo que sean dos facetas, sino una sola, formarse para ejercer una labor, en este caso la de comunicar, porque, cuando se realiza con ganas y con gente que está capacitada en el tema, las cosas salen mejor. Es fácil cuando se le pone interés, porque de esa manera todo funsiona.

4)El ejercicio de la profesión ¿es posible en tiempos de la inmediatez de la información?

Claro, es esencial que eso pase, que haya inmediatez creo que es una virtud de estos tiempos, porque podemos informarle a la gente las cosas que pasan de manera casi inmediata. Pero también, eso representa un desafío, porque debemos informar con mayor cuidado y rigurosidad las cosas, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo con la inmediatez que nos permite la tecnología. Por eso, debemos chequear más y mejor las noticias antes de brindarlas al público, porque se van a enterar de todo con mayor prontitud. Y, lo que digamos, debe reflejar fielmente lo que pasó.

Todo cambia y nos vamos adaptando al cambio, es parte del crecimiento profesional y personal. ¿Me preguntas si es posible? Debo decir que sí lo es. Hay que ir con mucho cuidado porque, en el afán de dar una información dentro de la primicia, se pueden descuidar algunas cuestiones importantes.

5)Televisión, radio o prensa, ¿cuál prefiere?

No he tenido el privilegio de trabajar en radio o diario, solamente en televisión, hasta el momento; así que me siento cómoda, por ahora, en la pantalla informando y analizando las cosas que suceden. Pero, si se me presenta la oportunidad o el desafío de hacer periodismo en otras plataformas, no lo rechazaría.

6)Considera que se puede ser realmente objetivo ante una noticia, o la subjetividad existe de alguna manera?

Depende de cómo vaya a ser el tratamiento de esa noticia. Si solamente vamos a informar, debemos ser equilibrados a la hora de hacerlo. Pero, si vamos a analizarla y a opinar sobre la misma, ahí somos subjetivos, porque vamos a dar una opinión, que es un juicio de valor, y ese juicio de valor tiene una carga de subjetividad. Por eso, la diferencia está en qué vayamos a hacer con esa noticia. Se debe ser objetivo y equilibrado a la hora de informar, pero no al momento de opinar.

7)La comunicación y el periodismo, ¿son el cuarto poder, como se los llama popularmente?

Bien sabemos que sólo existen tres poderes pero, el periodismo, es un valor importante a la hora de incidir en ciertos temas, hasta puede hacer cambiar el rumbo de las cosas; por lo tanto, puede que se diga que es el cuarto poder. Pienso que debería serlo . El periodismo tiene la capacidad de informar, denunciar, vigilar al poder y formar opinión pública. Cuando cumple su rol de manera ética e independiente, el periodismo fortalece la democracia. Pero también, puede ser peligroso si se utiliza para manipular, desinformar o servir a intereses particulares.

8)¿Tiene deudas pendientes en cuanto a objetivos?

Soy sumamente curiosa y eso genera mucha inquietud; por lo tanto, es bueno tener objetivos a seguir y metas a cumplir. Pienso que buscar nuevos objetivos y luchar por ellos, es una manera productiva de crecer y conocer; en algún punto, es como darle un sentido a la vida. No diría deudas pendientes, sino proyectos a seguir.

9)Háblenos de la familia

Tuve la gran oportunidad de crecer en una familia unida, donde el amor y el respeto eran pilares fundamentales. Mis padres, unos seres de otro planeta, muy presentes y constantes en la forma de educar, como quien dice, con unos valores imponentes, y una calidad de vida riquísima. Todo volcado en la la crianza de nosotras. Somos 3 hermanas, cada una con su vida ya hecha. Y mis hijos, unos soles de luz maravillosa. Mi fuente de energía.

Cada etapa de mi vida la viví con alegria, disfrutando de los momentos que se generaba en familia. Una vida dentro del trabajo, sacrificio y sencillez. Desde muy chica, supe que quería ser madre, porque comprendí que, depende de cómo los oriente, mis hijos podrían ser parte del cambio y, ayudarían a mirar el mundo con mas conciencia.

10)¿Proyectos a futuro?

Tengo lindos proyectos a futuro, como te dije anteriormente: siempre hay.

Estamos trabajando para que salgan adelante, pero, dependen de varios factores; en el mientras tanto, disfrutamos de la posibilidad de soñarlos. Siempre es importante tenerlos, para intentar ir superarnos día a día