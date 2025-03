Rosa Blanco, ex Directora Departamental de Salud

A 5 años de la llegada del COVID a Salto: “Manejar la ansiedad y el miedo de la gente fue lo más difícil”

El 28 de febrero dejó su cargo al frente de la Dirección Departamental de Salud Pública tras cinco años de intenso trabajo. Esta semana justamente se cumplen esos cinco años cuando asumió tal responsabilidad con los dos primeros casos de dengue autóctono declarados y con el diagnóstico posterior de los dos primeros casos de COVID 19 en nuestro país. La doctora Rosa Blanco debió entonces liderar el sistema de salud en Salto en una dura lucha contra un enemigo invisible y contra el tiempo. Hoy se encuentra tramitando su retiro, descanso bien ganado, además del agradecimiento de toda una población.

– Hace cinco años le tocaba asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la Dirección Departamental de Salud con dos casos de dengue autóctonos y con una pandemia global de inminente llegada, ¿cómo ve ese camino recorrido hasta el presente?

– Para mí fue una experiencia única. Le contaba al equipo cuando hicimos la reunión de despedida que en mi vida cuando estaba parada en las escaleras de la Facultad de Medicina en mi primer año iba a pensar que sobre el fin de mi actividad profesional iba a ejercer un cargo público siendo Pediatra y servir a mi país, a mi ciudad, liderar un equipo, mucho menos liderar en una crisis sanitaria. Así que fue una experiencia que Dios me regaló porque obviamente es una experiencia movilizante, diferente, que te hace crecer, que descubre un montón de cosas que de repente ni sabías que tenías y que volvería a repetir. A ver, no me gustaría pasar de vuelta por una pandemia pero la experiencia como tal la atesoro para mí como de las mejores cosas que me han pasado.

– Eso desde el punto de vista personal, ¿y qué balance realiza desde lo profesional?

– Lo que marcó la diferencia fue el liderazgo, cómo llevó el gobierno, el Presidente, los Ministros desde el día uno, cómo respondió rápidamente con medidas contundentes, con información en tiempo real a la población. Todo eso hizo que ante tanta incertidumbre, de alguna forma sintieras una ruta, un rumbo, un respaldo. Desde el punto de vista técnico, la fortaleza que hubo en Salto, además de eso, fue que todos trabajamos unidos, todo el sistema de salud se unió, la esfera pública y la privada, cada una con sus dificultades, aceptando también el liderazgo del Ministerio, de la Departamental, se hacían las medidas que había que tomar, eso se respetó siempre. Eso hizo que tuviéramos una estructura bastante sostenible a pesar que el país no estaba preparado para eso, el mundo tampoco, ya se sabe. Entonces, hubo que correr de atrás con un montón de insumos, estrategias, protocolos y demás, creando soluciones de acuerdo a las realidades de cada departamento, porque a nosotros nos tocó los dos primeros casos, mientras que hubo departamentos donde pasaron meses sin tener un solo caso.

Fue un desafío permanente con muchos momentos muy críticos, donde no solo se perdió la vida de las personas sino que también el agotamiento del sistema sanitario fue un factor a tener en cuenta, sumado al miedo, porque éramos responsables de llevar la enfermedad a nuestros hogares. Pero todos aprendimos muy rápido a cuidarnos y a cuidar del otro, eso se puso a prueba y funcionó, porque si no lo hubiésemos hecho así, el resultado hubiese sido peor. O cuando no se hizo, los resultados no fueron buenos.

Cuando se convocó a la academia, aquí en Salto contamos con la UDELAR, trabajar con el doctor Rodney Colina fue también una gran fortaleza para el norte. De repente nos vimos atendiendo y supervisando estrategias para toda la región, las fronteras, un departamento que tenía todo, como enfermedades que otros departamentos no tenían, tuvimos una respuesta regional ante camas del CTI, etcétera. En fin, creo que la respuesta técnica y de los equipos de salud de Salto fue muy buena.

– ¿Cómo se logró administrar la ansiedad de la gente cuando llegaron las vacunas y había que esperar turno para que le tocara a uno?

– Manejar la ansiedad y el miedo de la gente fue lo más difícil, pero comunicando permanentemente, siempre previendo un paso posterior, diciendo que no te toca ahora pero cuídate que por ahí te toca en un mes. La unificación de la plataforma de vacuna Pfizer fue para mí una gran ayuda para cumplir con una buena campaña de vacunación para cumplir con la gente. Hoy se dice mucha cosa, pero en aquel momento se priorizó a los más vulnerables, sea por edad, por situación de salud, por exposición, era lo lógico, y como era lógico la gente lo esperaba. No se hizo preferencias ilógicas o irresponsables, fue lógico, fue responsable, fue equitativo, se llegó a todos lados. Fíjate que, por ejemplo, fuimos tres veces a Piedras de Arerunguá, que es una población pequeña. Eso dio tranquilidad porque la gente comenzaba a ver cada vez a más personas alrededor suyo vacunada, lo que reducía las posibilidades de contagiarse de la enfermedad.

– Pasados esos tiempos agitados de pandemia, se retornó al trabajo diario. Como dijeron, al bajar el agua del río se ven de nuevo las piedras, ¿cómo se ordenó luego el trabajo?

– El tema pasó por reorganizar, dar prioridades a un montón de funciones que tiene la Departamental y el Ministerio que son vitales. Hubo cosas que costaron más, como el hecho de reorganizar zoonosis, trabajar en los problemas que más incide en este momento, sean las mordeduras y todo lo que ya sabemos además de la Leishmaniasis, los accidentes y demás con la cantidad de perros sueltos, no sin dueño, que hay en el departamento, es un problema grave y frecuente. Tenemos varias mordeduras por día de distinta índole de gravedad. Entonces, rearmar buscando prioridades, y también todo lo administrativo que era urgente siguió.

El día que hicimos la transición, le enumeré al doctor (Luis) Rodríguez una serie de puntos, y le dije, “esto es como lo grande, pero después hay un montón de cosas”, porque están las habilitaciones, las fiscalizaciones, los medicamentos de alto costo, los comités de Mortalidad Infantil, de Niñez, de Adolescencia, de Violencia, todo transversalisa a la Departamental de Salud. Así que fue reordenar, priorizar, reorganizar al equipo.

Siempre la conjunción público privada, tanto en la asistencia como en administrar recursos humanos, materiales, locales, regionales, el medio rural que eran los lugares de menor accesibilidad, algo difícil de lograr pero que se pudo hacer. En poco más de dos años y medio, tuvimos que arreglar hasta el techo de la Departamental. Valorizar la respuesta del equipo, que es lo que le da continuidad a la función, dándole seguimiento a todos los temas porque son los que permanecen independientemente de los gobiernos, y además tienen la experiencia.

– ¿Cómo resumiría su pasaje por la Departamental de Salud?

– Estoy básicamente agradecida por la responsabilidad que me dio Carlitos Albisu y (Carlos) Silva también, que fueron quienes me apoyaron, porque no todo el mundo confía en alguien para una tarea y le da libertad de acción y apoyo cuando se necesita, así que en eso estoy muy agradecida. A pesar de no tener experiencia de gestión, pudimos ir de alguna forma pasando las distintas etapas tratando de dar cumplimiento a la mayor parte de las estrategias de los programas y de la cercanía con la población. En lo asistencial, que no me compete directamente sino como ente regulador, tenemos un desafío en lo que significa la figura del equipo de salud como tal, ganarse el respeto que siempre debemos tener y avanzar en la sensación de la gente de estar bien tratada y atendida.

Los avances tecnológicos están, vamos a tener dos tomógrafos y un resonador, tenemos buenas camas de CTI, hay equipos que funcionan muy bien. Hay otras áreas que son más críticas en todo el mundo, como las emergencias, por ejemplo, los lugares de atención rural que es donde hay que seguir trabajando. Hoy, pensando en aquella campaña de vacunación monstruosa que se armó, donde todos colaboramos, funcionó y el resultado fue óptimo, fue un buen precedente para ver que hay que juntarse todos, que es lo que estuvimos intentando, y dar respuesta más cercana a lo que la población pide y necesita.

– Pasado el Día de la Mujer, ¿qué reflexión puede compartir pensando en todas las mujeres que se han dedicado a la medicina?

– La mujer médica tiene una responsabilidad, no diré doble porque si no las estamos recargando, pero las mujeres tienen ese instinto de superación y de cercanía cuando realmente hace las cosas por vocación. Merecen un reconocimiento diferente al hombre, en el buen sentido, y no solo por una cuestión de género sino por la forma de ser.

Las mujeres dentro de la ciencia, como dentro de otros ámbitos, marcan una forma de hacer y de ser diferente que es estrictamente necesaria en los equipos de salud. Además, todas las técnicas que rodean a la salud, que son un pilar como las enfermeras, las psicólogas, las parteras, son esenciales en los equipos de salud por lo que significa ser mujer, más allá que tiene todo el trabajo de su casa, sus padres, cosas que al hombre le pasa a veces, a la mujer le pasa siempre o casi siempre. Por lo tanto, es una noble profesión que elegiría siempre. Estoy iniciando mi retiro en este momento con la sensación, como decía mi padre, del deber cumplido.

———————————-

PERFIL DE ROSA BLANCO

Casada, tiene un hijo Francisco y dos nietas, Juanita y Filipa.

Es del signo de Virgo.

De chiquita quería ser médica.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Irse a vivir al campo.

¿Una comida? Comida sana, frutas, verduras.

¿Un libro? La Biblia.

¿Una película? La película del Padre Pío.

¿Un hobby? La cocina.

¿Qué música escucha? Me gusta casi toda, como el folklore y la música clásica.

¿Un día de la semana? Los jueves.

¿El peor día de la semana? No tengo.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea genuina.

¿Qué no le gusta de la gente? Que sea violenta.