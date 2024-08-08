ROQUE ALMIRON (Q.E.P.D.)

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FALLECIO HOY, JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 83 AÑOS DE EDAD.
SU HERMANO POLI ALMIRON
SUS SOBRINOS FERNANDO, VERONICA, FANY, GLORIA Y MARIA Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS PARTICIPAN AL SEPELIO A EFECTUARSE HOY A LA HORA 14:00 EN EL CEMENTERIO DE VILLA CONSTITUCION.
CASA DE DUELO: CONSTITUCION
VELATORIO: CONSTITUCION
COMPLEJO VELATORIO REQUIEM
BRASIL 731
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