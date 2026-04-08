Rony Costa desde este hoy y con EL PUEBLO

«La mejor actitud es la que pasa por la inteligencia»

En la antesala del primer duelo por la corona del Interior, el Parque Dickinson se prepara para recibir una batalla de estrategias. Rony Costa, analizó el presente de su equipo y el objetivo que representa Maldonado, subrayando que la lucidez mental será el factor determinante este sábado.

Para el estratega salteño, el camino hacia la final ha sido una prueba de resistencia y convicción. Lejos del impulso ciego, el DT deposita deposita su confianza en la capacidad de lectura de sus dirigidos.

Soltó una sentencia en EL PUEBLO, que vale la pena tener en cuenta. «La mejor actitud es la que pasa por la inteligencia. Tenemos que ser inteligentes, pero también pacientes. Nada es fácil en un campeonato como este y, menos aún, el hecho de alcanzar una final».

LA VERDAD DE UN CERROJO

Esa solidez se vio reflejada en la serie anterior, donde Salto mostró un cerrojo defensivo casi inexpugnable. A Rony no le falta memoria. Por eso enfatiza que en los 180 minutos disputados ante Río Negro, el rival apenas pudo generar tres situaciones más o menos próximas al gol, un dato que respalda la estructura colectiva del equipo.

De cara al choque ante los fernandinos, el entrenador pretende profundizar las virtudes exhibidas recientemente.

El objetivo es claro: dominar el trámite y ser punzantes en el área rival sin descuidar el equilibrio.

Para el DT es clave repetir lo hecho en los primeros tiempos recientes, donde Salto logró imponer su identidad.

Más otra apuesta que no es menor, esa de «soltar a los volantes», buscando que la llegada desde la segunda línea aumente el peso ofensivo y desconcierte a la última zona rival.

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LA DISCIPLINA TÁCTICA

El análisis de Costa no deja detalles al azar. Tras observar minuciosamente el desempeño de Maldonado, el técnico advierte sobre un equipo que sabe sufrir y abroquelarse con disciplina.

«Es un rival con criterio de repliegue y que defiende con fisuras mínimas», señala. No obstante, en su balance también encuentra puntos donde Salto podría sacar ventaja: «No le vi tantos argumentos para definir arriba».

Jugar en el Dickinson, ante su gente, conlleva una presión natural por buscar el resultado desde el primer minuto.

Sin embargo, el mensaje de Rony Costa es de cautela y dominio de las emociones.

«Sé que nos obliga la necesidad de ganar, pero que no nos limite el manejo de los tiempos, siempre desde esa inteligencia de la que hablo»

Será el partido número 13 para el Campeón del Litoral Norte. Salto tiene el plan; ahora queda ejecutarlo con la mente fría y el corazón encendido. Ese es el fin. Inevitablemente.

Paolo Tabáres post-operación: «No duden de mi; voy a volver»

«Empieza un nuevo camino, desde abajo como siempre.

Conociendo el camino y sabiendo que es duro.

Con hambre, sacrificio y los valores del barrio y la familia que nunca fallan.

Cuando todo cuesta, es cuando más fuerte me hago.

No duden de mí. ¡Voy a volver!

Agradecido por cada mensaje de familiares y amigos;

sin dudas, me dan más fuerza para seguir.

Agradecer a los que hicieron posible esta operación»

Paolo Tabáres apeló a la reflexión más básica después de la intervención quirúrgica. Ayer fue el día marcado. Bajo las luces del block quirúrgico, el volante de la selección y de Arsenal, superó cualquier tipo de suspenso, «porque todo salió bien».

Resta saber en qué momento se produce el alta, si ayer mismo o caso contrario, hoy miércoles en la mañana. Será el momento en que retorne a Salto, para iniciar el tránsito donde la impaciencia y las emociones tienen que «estar bajo control». La rotura de ligamentos en el «Lolo» obliga a esta tregua. No queda otra. Sabe de qué se trata. Admite que conoce el camino, que no es nuevo para él. Pero sobre todo, invita a la ilusión de un retorno que llegará a partir de ese «no duden de mi; voy a volver». Seguro que volverá. Seguro.

En la «era dorada» de este Salto-revolución

Es innegable que estamos atravesando una «Era Dorada» del fútbol de Salto. Lo que hasta hace unos años podía verse como rachas aisladas, hoy se ha consolidado como una hegemonía institucional y deportiva que trasciende nombres propios.

No es casualidad, es causalidad.

Lo que el departamento de Salto está viviendo en los últimos años no es un «viento a favor» pasajero, sino la consolidación de un ecosistema futbolístico que ha aprendido a ganar, a proyectar y, sobre todo, a profesionalizar sus estructuras dentro del amateurismo.



LA MÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN

Las dos consagraciones de Universitario a nivel de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) no son solo trofeos en una vitrina; son el símbolo de un club que entendió que para reinar en el país hay que tener una gestión de hierro. La U» ha marcado el camino de cómo un ciclo serio, con continuidad de cuerpos técnicos y una base de jugadores estable, rinde frutos a largo plazo.



JERARQUÍA DE RETORNO

El ascenso de Nacional ganando el torneo de la Divisional B en 2024 para volver a la A no fue un dato menor. Habla de la resiliencia de las instituciones históricas del departamento. Que un grande local se reencuentre con su lugar de privilegio con esa contundencia refuerza la competitividad interna: para ser el mejor, noque dejar de ganarle a quienes proponen también.



EL ADN SALTEÑO

Las consagraciones consecutivas de la Selección de Salto en Mayores a nivel del Litoral Norte y el reciente retorno a la cima en ambas categorías (Mayores y Juveniles) confirman una supremacía regional inapelable.

Salto ha recuperado ese «temor reverencial» que años atrás igualmente impuso.

Para entender este presente histórico, hay que mirar más allá de los 90 minutos de juego:



Competencia Local Feroz: La Divisional A de Salto es, probablemente, la liga local más difícil del interior. Esa exigencia semanal prepara a los clubes y a los jugadores para el roce a nivel del Interior, ya sea de selecciones o los clubes jugando.

Sentido de Pertenencia: El jugador salteño siente la camiseta del departamento con una intensidad especial. En un fútbol cada vez más globalizado, el «orgullo de la tierra» sigue siendo el combustible principal y en los últimos años ha sido perceptible..



Conclusión: Salto no está solo ganando partidos; está aportando señales sustantivas de cómo gestionar el fútbol del interior. Este tiempo histórico es el premio a una sociedad deportiva que decidió dejar de «participar» para pasar a «protagonizar». Hoy, el norte no solo marca el rumbo, sino que se queda con toda la gloria.

Finalmente para tener en cuenta:el éxito actual está motivando a que más empresas locales se sumen a apoyar a los clubes o a la Liga en su conjunto, mientras en algunos casos el crecimiento sigue siendo puramente a pulmón por parte de esos dirigente que suelen darlo todo, desde el corazón y la búsqueda.

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