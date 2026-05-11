Rondas Rurales de ASSE en Salto del 11 al 15 mayo

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 11 al 15 de mayo
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2026, con presencia de equipos de salud en distintos puntos del interior del departamento.
El despliegue semanal incluye consultas de medicina familiar, pediatría, psicología, odontología, medicina general y partería, además de acciones de complementación en salud rural.
Lunes 11
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Partería – Andrea de María: Constitución.
- Odontología – Pamela Bacci: Constitución.
- Odontología – Eduardo Álvez: Belén.
Martes 12
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Psicología – Alejandra Fraga: Constitución (Complementación Salud Rural).
- Psicología – Fabiana Panizza: Colonia Lavalleja (Complementación Salud Rural).
Miércoles 13
- Partería – Andrea de María: Constitución.
Jueves 14
- Partería – Lorena Austria: Pueblo Olivera, Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín y Colonia Itapebí.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
- Partería – Andrea de María: Constitución.
- Psicología – Alejandra Fraga: Belén (Complementación Salud Rural).
- Psicología – Fabiana Panizza: Pueblo Biassini (Complementación Salud Rural).
Viernes 15
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Medicina General – Dr. Marcial Álvarez: Palomas y Saucedo.
- Psicología – Alejandra Fraga: Constitución (Complementación Salud Rural).
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Colonia Itapebí, Pueblo Cayetano, Paso de la Herrería y Pueblo Fernández.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Tatiana Torrens: 11 al 13 de mayo.
- Dr. Sebastián Vieira: 14 al 16 de mayo.
Villa Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 9 al 16 de mayo.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 11 al 15 de mayo.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 11 al 14 de mayo.
- Dra. Sheila Bañal: 15 y 16 de mayo.
Rincón de Valentín
- Dra. Yesica Silveira: 11 al 15 de mayo.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 15 al 18 de mayo.
- El 16 de mayo realizará ronda en Paso del Parque.