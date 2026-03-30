Rondas Rurales ASSE Turismo

ondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria durante Semana de Turismo
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2026, con un esquema especial debido a la Semana de Turismo.
Durante los primeros días se mantendrá la atención en distintas localidades del interior, mientras que jueves y viernes no habrá actividad por feriados.
Lunes 30
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
Martes 31
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Ronda de Farmacia: Cayetano, Pueblo Fernández y Sarandí de Arapey.
Miércoles 1º de abril
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Constitución y Belén.
- Ronda de Farmacia: San Antonio y Barrio Albisu.
Jueves 2
- Feriado – Semana de Turismo. Sin actividades.
Viernes 3
- Feriado – Semana de Turismo. Sin actividades.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dr. Sebastián Vieira: 16 al 31 de marzo.
- Dra. Lorena Rebollo: 1 al 4 de abril.
Villa Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 30 y 31 de marzo.
- Dra. Maricela Espronceda: 1 al 8 de abril.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 30 de marzo al 4 de abril.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 30 de marzo al 1 de abril.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 1 al 5 de abril.
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