Rondas Rurales ASSE Turismo

Falleció el 26 de marzo del 2026, a los 77 años de edad. Sus hijos: Sonia; Fabricio y Silvina; Cristian y Leticia; José Carlos; Fabián. Sus nietos, sus bisnietos, respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Casa de duelo: Juan Carlos Gómez 829. Velatorio: Brasil 731, sala 3. Sepelio a realizarse en Cementerio Central, hora 10:00. COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM