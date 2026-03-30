Rondas Rurales ASSE Turismo

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Por Diario EL PUEBLO
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ondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria durante Semana de Turismo

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2026, con un esquema especial debido a la Semana de Turismo.

Durante los primeros días se mantendrá la atención en distintas localidades del interior, mientras que jueves y viernes no habrá actividad por feriados.

Lunes 30

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.

Martes 31

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
  • Ronda de Farmacia: Cayetano, Pueblo Fernández y Sarandí de Arapey.

Miércoles 1º de abril

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Ginecología – Dra. Ana Gómez: Constitución y Belén.
  • Ronda de Farmacia: San Antonio y Barrio Albisu.

Jueves 2

  • Feriado – Semana de Turismo. Sin actividades.

Viernes 3

  • Feriado – Semana de Turismo. Sin actividades.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

  • Dr. Sebastián Vieira: 16 al 31 de marzo.
  • Dra. Lorena Rebollo: 1 al 4 de abril.

Villa Constitución

  • Dr. Gerson Espitia: 30 y 31 de marzo.
  • Dra. Maricela Espronceda: 1 al 8 de abril.

Colonia Lavalleja

  • Dra. Dorcas Rolón: 30 de marzo al 4 de abril.

Pueblo Valentín

  • Dr. Ramón Soto: 30 de marzo al 1 de abril.

Cerros de Vera

  • Dra. Marcia Carpannessi: 1 al 5 de abril.
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